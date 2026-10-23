En la sierra de Atzalan, estudiantes se arriesgan en cruzar ríos para ir a clases

Padres de familia de comunidades serranas denunciaron que, pese a las lluvias intensas provocadas por el frente frío número 2 y los riesgos en caminos rurales, el gobierno de Veracruz no ordenó la suspensión de clases en municipios donde el transporte escolar debe cruzar ríos crecidos y arroyos.

Usualmente la suspensión era general o por regiones afectadas, pero los municipios de la sierra no fueron incluidos, pese a que hay riesgos, los que aparentemente no fueron contemplados por la Secretaría de Protección Civil.

Adrián Guerrero Bautista, vecino de Tenochtitlán, relató que su hija viaja diariamente en un autobús que atraviesa el río Cuauhtémoc, cuyo caudal se elevó de manera peligrosa por las lluvias.

La unidad cruza el río crecido y literalmente arriesga su vida. No sabemos en qué momento puede ocurrir una desgracia”, advirtió.

En la parte alta de Atzalan, los padres de familia reportaron condiciones similares: rutas de transporte público que continúan operando sobre puentes estrechos y pasos de agua donde los niveles aumentan en minutos.

Las familias pidieron que las autoridades estatales que revisen los reportes locales y tomen acciones preventivas Foto: Especial

Los choferes pasan porque no hay suspensión oficial, pero todos sabemos que estos arroyos son de respuesta rápida. No es seguro para los niños”, señalaron.

El temporal ha provocado afectaciones en la zona serrana y en el sur del estado, donde se registraron inundaciones, deslaves y víctimas mortales en días recientes. Aunque la administración estatal decretó suspensión de clases en municipios del sur, Tenochtitlán y Atzalan, que están hacia el norte, no fueron incluidos en las listas oficiales, pese a los reportes comunitarios de riesgo en caminos escolares.

Las familias insistieron en que la Secretaría de Educación de Veracruz y Protección Civil deben priorizar la seguridad de los estudiantes y evaluar de manera urgente las condiciones de movilidad en zonas donde el transporte depende de cruces de ríos.

No queremos lamentar otra tragedia. Las lluvias siguen y los caminos no son seguros”, expresaron.

Las familias pidieron que las autoridades estatales que revisen los reportes locales y tomen acciones preventivas, ante un panorama meteorológico que continuará inestable en la región serrana.