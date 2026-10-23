Fuerte incendio consume fábrica de solventes en León

Una fábrica de suelas, solventes y sustancias químicas explotó la tarde de este viernes en una colonia del Barrio de San Miguel, en el municipio de León, Guanajuato, lo que provocó la evacuación masiva de vecinos.

Las llamaradas alcanzaron hasta 20 metros de alto, mientras que la columna de humo negro podía divisarse desde toda la ciudad.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y de la Policía Municipal de León arribaron al sitio para contener el fuego y brindar seguridad a los vecinos.

Foto: Especial

Autoridades reportan un herido de gravedad, mientras que otras personas tuvieron lesiones menores, las cuales no pusieron en riesgo su vida.

Vecinos y trabajadores de la empresa reportaron que estallaron varios contenedores, aunque no se sabe cuál fue la causa de la explosión.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Bahía, casi esquina con Río Amarillo, de la colonia San Nicolás.