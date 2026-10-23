Detienen por fraude de 4.5 mdp a exalcaldesa de Chenalhó y visitadora de la CEDH

Rosa Pérez Pérez, exalcaldesa de Chenalhó, fue detenida por elementos de la Agencia de Inteligencia e Investigación Criminal, por el delito de fraude, por 4.5 millones de pesos cometido el año pasado.

Rosa Pérez fungía como visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y fue detenida en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, cuando salía de sus oficinas.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que la inculpada engañó a la víctima con la simulación de la venta de un inmueble por la cantidad de 4 millones 500 mil pesos, en agravio de Moisés "N"; los hechos se registraron en la cabecera municipal de Chenalhó.

Asimismo, la indiciada cuenta en su haber con otras denuncias por el mismo ilícito y otros más en perjuicio de diferentes víctimas.

Cabe mencionar que hace unos meses, la exvisitadora protagonizó un enfrentamiento a pedradas contra la Policía Municipal de Chenalhó, cuando llegaron a su propiedad ubicada en la cabecera municipal a intentar desalojarla.

Tanto Rosa Pérez como los policías municipales intercambiaron pedradas, pero no lograron desalojarla. La acción policiaca fue porque Pérez Pérez no contaba con el permiso de construcción, por lo que intentaron clausurar la obra; sin embargo, se mantuvo dentro del inmueble, de donde no la pudieron sacar.

La presunta responsable fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional, quien determinará su situación legal.

Rosa Pérez Pérez fue la primera mujer indígena que encabezó un gobierno municipal en el municipio indígena de San Pedro Chenalhó, Chiapas, en el periodo 2015 al 2018. En 2016 fue destituida del cargo, pero alegó violencia de género y el Tribunal Electoral ordenó su restitución al cargo en el año 2017.

Desde el año pasado, se desempeñaba como visitadora de la CEDH, nombrada por el actual presidente del órgano gubernamental, Horacio Culebro Borrayas.

Cabe mencionar que a partir del triunfo de Rosa Pérez como alcaldesa, una docena de familias han permanecido desplazadas hasta la fecha del ejido Puebla. En represalias por haber votado a favor de la exalcaldesa, fueron obligadas a abandonar sus viviendas.