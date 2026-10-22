Oposición advierte lluvia de amparos contra cambios a las pensiones de la Modalidad 40

Partidos de oposición en la Cámara de Diputados, calificaron de apresurada la decisión de modificar la Modalidad 40 de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, y demandaron analizar su alcance y beneficio.

El panista, Héctor Saúl Téllez, advirtió que el decreto podría restringir derechos adquiridos de los trabajadores y responder a la falta de recursos públicos para cumplir con las obligaciones sociales.

“Me parece que el decreto es ilegal y, en todo caso, es inconstitucional”, afirmó en entrevista, al tiempo que exigió al gobierno de la República derogar la disposición.

Sostuvo que cualquier cambio que afecte los derechos en materia de seguridad social debe revisarse y, en su caso, aprobarse mediante una reforma legal en el Congreso de la Unión, “no por una disposición administrativa del Ejecutivo”.

Téllez sostuvo que la Cámara de Diputados debe intervenir para revisar las modificaciones a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del IMSS, conocida como Modalidad 40, mediante la cual los trabajadores pueden continuar cotizando por cuenta propia para mejorar las condiciones de su futura pensión.

“Esta es una modificación que amerita revisar la legislación y no se puede, por un simple decreto del Poder Ejecutivo, determinar que se restrinjan derechos en materia social que han sido adquiridos”, señaló.

El panista adelantó que su bancada analiza acciones para orientar y respaldar jurídicamente a los afectados, incluidos posibles juicios de amparo, además de preparar una iniciativa para revisar la legislación en materia de seguridad social.

“Vamos a analizar, informar a la ciudadanía, apoyar a la ciudadanía con asesoramiento en materia jurídica, los amparos correspondientes y también revisar la ley. Vamos a preparar tal vez una iniciativa y a esperar cómo reacciona el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados”, explicó.

Insistió en que, mientras se revisa la legalidad de la medida, el gobierno federal debe suspender su aplicación y dar marcha atrás al decreto.

Respecto al argumento de la Presidencia de la República sobre presuntas irregularidades en el uso de la Modalidad 40, el legislador panista consideró que, si existen anomalías, deben investigarse y sancionarse, pero sin afectar a todos los trabajadores que recurrieron legalmente a este esquema.

En el mismo sentido se pronunció el líder de la bancada priista, Rubén Moreira. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el coahuilense destacó que además de solucionar la falta de recursos que enfrentan hospitales del IMSS, “es necesario que se analice el tema de la Modalidad 40”.

Al compartir una videograbación de un supuesto hospital del IMSS, Moreira destacó que “la crisis es mayúscula y amerita un grupo de trabajo de @Mx_Diputados que revise la situación y presente alternativas presupuestales de solución”.

Lo mismo “se debe hacer para analizar el tema de la modalidad 40”, remarcó.