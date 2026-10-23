MITO

“La sindactilia debe operarse al nacer”.

La sindactilia, unión de los dedos de las manos o los pies, preocupa a los padres, que urgen al cirujano a operar de inmediato.

CONSECUENCIA

En los primeros días de la vida del pequeño se crea una situación de angustia de los padres, que desean que se solucione ese problema de inmediato.

REALIDAD

La sindactilia es la fusión congénita o accidental de dos o más dedos entre sí. Suele presentarse en algunos mamíferos, como el siamang, y es inusual en los humanos.

La sindactilia es la malformación congénita de los miembros más frecuente, con una incidencia de 1 entre 2000-3000 nacidos vivos. Llega a presentarse de manera bilateral y simétrica en un 50% de los pacientes, siendo los dedos más afectados, en sentido descendente: tercero y cuarto, quinto y cuarto, segundo y tercero y, por último, debido al desarrollo más temprano del pulgar, el primer dedo con el segundo dedo con 3 por ciento.

Su incidencia es más frecuente en los hombres (2:1) y puede tener entre 10 a 40% de un componente hereditario autosómico dominante.

Entre la sexta y la octava semana de gestación, las manos y los pies del feto pasan de tener forma de remo a dividirse en dedos individuales. Cuando este proceso de separación (mediado por la apoptosis o muerte celular programada) no se completa, los dedos quedan unidos por piel, tejido blando o, en casos más raros, huesos. Las causas principales se dividen en los siguientes factores:

Origen embriológico normal: ocurre por la detención o fallo en la separación de los dedos entre la semana 6 y 8 del embarazo, sin que se deba a ninguna acción o descuido de la madre.

Herencia genética: alrededor de 10% a 40% de los casos son hereditarios y se transmiten con un patrón autosómico dominante (si uno de los padres la tiene, hay 50% de probabilidad de que el hijo la herede).

Síndromes genéticos asociados: puede formar parte de afecciones congénitas específicas como el síndrome de Apert, síndrome de Poland, síndrome de Down, síndrome de Carpenter, entre otros, según detalla la MedlinePlus Enciclopedia Médica.

Factores ambientales o esporádicos: muchos casos ocurren de forma aislada y espontánea sin antecedentes familiares; en otros contextos se ha relacionado con agentes externos o condiciones durante la gestación.

La clasificación de la sindactilia depende de la extensión de la membrana, teniendo en cuenta que el área comisural de dorsal y proximal a distal y palmar:

Completa: cuando la conexión cutánea se extiende a la yema de los dedos afectados.

Incompleta: cuando la conexión cutánea llega a la yema de los dedos, deteniéndose en un punto entre la comisura normal y el extremo distal del dedo.

El tratamiento es quirúrgico, teniendo como objetivos recuperar la función normal y mejorar el aspecto estético.

Se considera que la mejor edad para realizar una corrección quirúrgica es en la infancia (entre los 6 meses de edad y el año de vida, en el caso del pulgar; al año de vida en el caso del segundo y tercer dedos y, en el caso del tercer y cuarto dedos, se puede esperar al segundo o tercer año de vida).

Es importante considerar el riego sanguíneo de los dedos, el cual se determinará mediante arteriografía o ultrasonido doppler, pues, en caso de contar con una sola arteria, se considera la posibilidad de no separarles.