La alcaldía Benito Juárez es la segunda demarcación más segura del país: INEGI

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de INEGI, la alcaldía Benito Juárez se mantiene como la demarcación más segura de la Ciudad de México.

La alcaldía cuenta con una percepción de seguridad del 86.3 por ciento, un aumento de 3.6 puntos con respecto al trimestre anterior. Con esto, la alcaldía Benito Juárez suma 24 trimestres seguidos encabezando la tabla de demarcaciones más seguras.

Por su parte, los delitos de alto impacto disminuyeron más del 17 por ciento en la alcaldía, lo que ha permitido mejorar la percepción de seguridad de los habitantes.

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Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, señala que los resultados reflejan la tranquilidad con la que las personas pueden desarrollar sus actividades cotidianas, convivir con su familia o simplemente disfrutar de los espacios públicos.

“La seguridad no es solamente una cifra; se vive y se siente todos los días. Es poder caminar con tranquilidad, disfrutar nuestros parques, convivir en familia y tener la certeza de que Blindar BJ te cuida. En Benito Juárez vive gente buena, que merece vivir tranquila y sentirse segura. Por eso, nosotros no vamos a bajar la guardia”, puntualizó Mendoza Acevedo.

El alcalde también destacó que el sentimiento de seguridad que se vive en la alcaldía se ha logrado gracias a la estrategia de la policía y a la recuperación, remodelación y modernización de espacios públicos para los habitantes de la demarcación.

Con estos resultados, la alcaldía Benito Juárez refrenda su compromiso de mantener una política de seguridad permanente, cercana y orientada a las personas, con acciones que contribuyan a proteger a las familias y a preservar la calidad de vida de quienes habitan y transitan por la demarcación. Especial

Asimismo, mencionó que la finalidad de la estrategia consiste en fortalecer las labores de vigilancia y prevención, así como la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

Además, la estrategia también busca preservar espacios públicos ordenados y seguros, donde las familias puedan disfrutar de actividades culturales con mayor tranquilidad.