Separan al director del penal de Mazatlán para investigarlo tras violentas riñas con armas de fuego

El director del Centro Penitenciario El Castillo, Enrique Mora García, será separado de su cargo para facilitar las investigaciones sobre las dos riñas que dejaron un saldo de 11 internos y un menor de edad muertos, además de otras 16 personas heridas.

El secretario de Seguridad Pública, Sinuhé Téllez López, confirmó la decisión de separarlo de su cargo, con la intención de facilitar las investigaciones sobre las riñas registradas el 8 y 9 de octubre.

Mora García quedará a disposición de la Fiscalía General del Estado, para deslindar responsabilidades, y adicionalmente, estará sometido a un proceso del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública.

En la primera riña fallecieron 12 personas, y de acuerdo a las autoridades, se encontraron casquillos percutidos para armas largas y armas cortas, pero sólo fueron aseguradas dos armas calibre .9 mm. La segunda riña fue con armas blancas y cobró la vida de otros dos internos.

Suman 33 muertes de internos desde septiembre de 2024 (16 en Culiacán, 13 en Mazatlán y 4 en Ahome) sin que a la fecha haya funcionarios sancionados. Especial

De acuerdo a las autoridades, las riñas registradas al interior de los centros penitenciarios están relacionadas con el conflicto de “Los Chapitos” y “Los Mayos”, iniciados en 2024, debido a que dentro coinciden personas detenidas de ambos grupos.

Desde septiembre de ese año, se han reportado las muertes de 33 internos: 16 en Culiacán, 13 en Mazatlán y 4 en Ahome, pero ningún funcionario ha sido procesado por las riñas o las armas y otros objetos ilícitos encontrados al interior de los mismos.