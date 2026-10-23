Modalidad 40: castigar a fraudulentos, no a todos

Son alrededor de 300 mil trabajadores que están en la Modalidad 40 del IMSS, pensando en poder obtener las semanas cotizadas que no pudieron cubrir en un mercado laboral inestable, lleno de salidas y de trabajos independientes. O bien, de corregir el bajo nivel salarial con el que las empresas tramposas los cotizó en el Seguro Social y que en 30 años les arrojó una pensión mucho menor de la que se merecen.

No podemos pasar de largo lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de que habían detectado varios fraudes en la Modalidad 40. Entonces, que se vaya contra las empresas fantasma y fraudulentas que cotizaban a una persona que no trabajaba con tal de obtener una jugosa pensión. Y, desde luego, también poner un tope. El máximo con el cual una persona se puede pensionar del IMSS es de 87 mil pesos, pensando en que el tope máximo de 25 UMA (Unidad de Medida y Actualización, donde una UMA vale 3,566 pesos).

Que quizá es muy elevado el tope de 87 mil pesos, entonces que se baje y se discuta cuál debe ser el nuevo tope.

Pero no porque algunos hicieron trampa, llegando a salarios que no les correspondían o bien usando gestores con patrones fantasma, deben pagar los demás.

Es importante ver que la generación que está por pensionarse tiene un problema: las afores no le alcanzan para una pensión digna. Apenas para alrededor de 30% de su último salario. Para resarcir la bajísima pensión de las afores estaba la Modalidad 40.

Las afores, a partir de 2020, tuvieron una reforma importante, permitiendo que el trabajador alcance una pensión de 70% de su salario. Pero las generaciones que actualmente se están pensionando apenas lo harán con 30% de su último salario. Necesitan la Modalidad 40.

POR FIN TENER, OTRA VEZ, PARQUES INDUSTRIALES

De repente, con la irrupción de Donald Trump, todos creíamos que el nearshoring había pasado a mejor vida. Donde se esperaban fuertes inversiones para México teniendo todas las cadenas de valor con Estados Unidos. Estando totalmente integrados. Pero, ya sabe, con Trump todo ha sido a tropiezos. Aun así, ayer se dieron a conocer 20 parques industriales.

El anuncio estuvo a cargo de la misma presidenta Sheinbaum; 763 millones de dólares de inversión y se crearán 32 mil empleos. Esto es importante, mientras más empleos formales haya se disminuye la posibilidad de que los jóvenes vayan a la economía informal o terminen en el crimen organizado.

Desde luego, todos estos 20 parques industriales van destinados a la inversión, lo que hace pensar que, aun con estos tropezones para alcanzar un acuerdo en el T-MEC, los inversionistas ven con buenos ojos a México como plataforma de exportación. Los 20 parques industriales estarán en los corredores fronterizos (Coahuila, Nuevo León, Baja California). Pero también en el Bajío. Y habrá cinco para darle impulso al AIFA.

Desde ahí se producirán autopartes, dispositivos médicos, insumos para la industria aeroespacial, maquinaria industrial y equipos electrónicos. Casi todo para exportar.

MEGACABLE SE MANTENDRÁ EN TELEFONÍA MÓVIL

La potencial compra de Televisa-Fintech Holdings de AT&T México está moviendo el mercado. Enrique Yamuni, director de Megacable, considera que Televisa llegó para invertir fuerte en el sector. Recordemos que para Televisa,tener a AT&T es cerrar el cuádruple play: TV, telefonía fija, internet y telefonía móvil. En ese contexto, Yamuni menciona que Megacable también buscará una alianza con América Móvil. Hoy, Megacable tiene su servicio de telefonía móvil con la red de AT&T, pero como Televisa es su competidor en TV por cable, baraja sus alternativas.

MÁS RUTAS AÉREAS CANADÁ-MÉXICO

Alguien está haciendo bien su trabajo. El embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, ha estimulado el turismo canadiense hacia México, aprovechando el buen invierno que tenemos aquí y el frío que hace allá, del cual varios canadienses prefieren las playas mexicanas. Nos cuenta que habrá cuatro vuelos semanales de Calgary a Cancún (Air Canada). Tres semanales de Edmonton a Cancún (Flair). Tres de Montreal a Cancún (Flair). Para Yucatán (Mérida), otros desde Toronto (WestJet). De Vancouver a Puerto Escondido (Air Canada). De Vancouver a San Miguel de Allende (Flair Airlines). En lo dicho, el turismo surge cuando se promueve y se consiguen rutas aéreas.