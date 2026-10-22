Presidencia del Senado revisa si cambios a Modalidad 40 deben pasar por el Congreso

El presidente del Senado, Higinio Martínez, informó que revisa los alcances de la decisión del Consejo Técnico del IMSS de modificar las reglas de la Modalidad 40, porque si altera lo que establece hoy la ley del Seguro Social, corresponde al Poder Legislativo federal tomar esa decisión.

Estamos revisando exactamente qué alcances tiene este anuncio. Si tiene que ver con una modificación legal corresponde al Senado y a la Cámara de Diputados, pero no podría decir más ahorita.

Mi respuesta es que estamos revisando bien el tema y más ahora que están agitadas las aguas en el IMSS mejor revisarlo bien y podernos pronunciarnos bien”, aseguró en una breve conferencia de prensa.

En tanto, la senadora Claudia Anaya insistió en que la Mesa Directiva del Senado debe presentar una controversia constitucional, porque los decretos se usan para invadir la esfera de competencia del Poder Legislativo.

No se puede legislar a decretazos. El presidente del Senado debe promover una controversia constitucional. Los derechos no pueden restringirse, limitarse o pausarse por un acuerdo del gobierno”, escribió en su cuenta en la red social de X.

Ampárate si estabas por acceder a la Modalidad 40”, instó la legisladora priista.

Monreal pide que Congreso legisle sobre la Modalidad 40

Por Hilda Castellanos

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, sostuvo que, aunque se respeta el decreto presidencial que modifica las condiciones de la Modalidad 40 de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, es necesario que el Congreso legisle sobre el tema para dar permanencia a la norma.

Sin embargo, descartó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esté gobernando a “decretazos” y defendió el uso de este instrumento como una facultad del Ejecutivo federal para regular “circunstancias específicas”.

En entrevista afirmó que l "conveniente es que el Congreso legisle con estas características para que tenga permanencia la norma jurídica creada por el Legislativo, porque la decisión del Ejecutivo es un decreto, de naturaleza jurídica distinta a la de una ley, aunque tenga también carácter obligatorio”.

El coordinador de Morena en San Lázaro señaló que cualquier modificación constitucional o legal debe pasar necesariamente por el Congreso de la Unión, aun cuando exista coincidencia con los objetivos de la medida.

Resaltó que “cualquier caso de modificación constitucional o legal, tiene que haber necesariamente una modificación legal o constitucional del Congreso. De lo contrario, se estaría incumpliendo una norma, aunque estemos de acuerdo y veamos con simpatía la propuesta".

Monreal precisó que el decreto presidencial tiene aplicación y debe respetarse, pero consideró preferible que las disposiciones queden incorporadas en una ley, por su alcance general y permanencia jurídica.

Destacó que prefiere "la legislación, porque la ley tiene carácter general, tiene carácter obligatorio y tiene carácter amplio. El decreto es del Ejecutivo y se respeta”.

Adelantó que la Cámara de Diputados está dispuesta a revisar, actualizar y modificar la legislación correspondiente para adecuarla a los compromisos alcanzados con el IMSS.

Cuestionado sobre las críticas por el uso de decretos presidenciales en distintos temas, entre ellos la regulación de teléfonos celulares en las aulas y los videojuegos, además del de la Modalidad 40, Monreal rechazó que estas decisiones representen una forma de gobernar al margen del Poder Legislativo.