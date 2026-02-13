Regidora de Ocotlán, Jalisco, renuncia tras ser vista con mono araña

Silvia Iliana Villarruel renunció a su cargo como regidora de Ocotlán, Jalisco, luego de que fuera vista sosteniendo y presuntamente maltratando a un mono araña durante un evento público.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, la funcionaria indicó que cuando se comete un error debe haber consecuencias claras y que “lo que ocurrió, no debió pasar”.

Referente a la situación que se presentó el pasado domingo, comprendo la indignación y el enojo que este hecho ha provocado por lo que he decidido separarme del cargo de Regidora de manera inmediata”, sostuvo.

Agregó que el mono araña no es de su propiedad, pero que fue un error haber interactuado con el animal.

“No lo minimizo y no lo justifico. Lo lamento profundamente”, reflexionó.

Agregó que ha estado en contacto con autoridades federales y ya rindió su declaración para proporcionar toda la información necesaria para esclarecer los hechos. Existe ya un proceso en curso y confío en que se resolverá conforme a derecho”, puntualizó.

A quienes se han sentido molestos o decepcionados, les hablo con honestidad: tienen razón en exigir responsabilidad. Hoy mi prioridad es que se haga lo correcto, que la autoridad actúe y que una situación como esta no vuelva a repetirse”, agregó.

Difunden video de regidora con mono araña

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa a Villarruel con un mono araña durante un evento público en Ocotlán.

En el video se observa a la regidora de Cultura de Ocotlán, cargando al mono araña, quien viste un suéter rosa y porta un collar y una correa.

Incluso durante la grabación se ve que la funcionaria municipal da un manotazo al animal para intentar que se mantenga quieto durante el evento.

Profepa presenta denuncia

Luego de la difusión del video, Profepa dio a conocer que presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable de la posesión ilegal de este ejemplar de una especie en peligro de extinción, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059.

En un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), explicó que la denuncia toma como base el Artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, que sanciona actividades ilegales relacionadas con la captura, posesión, transporte, o comercio de especies de flora o fauna silvestres protegidas por tratados internacionales.

Detalló que inspectores federales acudieron el pasado 10 de febrero al Ayuntamiento de Ocotlán, con el propósito de recabar información para identificar el origen y situación del mono araña.

Aseguró que durante la diligencia, se localizó a la regidora que milita en Movimiento Ciudadano, quien refirió que el ejemplar pertenece a otra persona, - que no conoce -, y a quien sólo le pidió prestado el mono araña.

En respuesta, el personal de la Profepa le informó sobre las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre, en particular, lo establecido en el artículo 60 Bis, quinto párrafo, de la Ley General de Vida Silvestre, "y se le solicitó que proporcione cualquier dato que contribuya a localizar a la persona que se encuentra en ilícita posesión del ejemplar de vida silvestre".

A pesar de lo dicho por Silvia Iliana Villarruel, hay una fotografía que la delata en su página de Facebook (que ya eliminó), donde apareceré retratada en compañía de un grupo de amigas, abrazando al mono araña el 25 de julio de 2025.

La regidora de Cultura de Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel, con el mono araña Foto: Especial

La autoridad ambiental agregó que en el ámbito de sus atribuciones, continuará realizando las investigaciones necesarias para que se logren esclarecer los hechos y garantizar la protección del mono araña.

