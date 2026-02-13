Balean a una persona durante asalto a joyería en Tulancingo, Hidalgo

Una persona lesionada fue el saldo de un robo a una joyería del primer cuadro de Tulancingo, el cual provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad, luego de que los agresores dispararan en plena vía pública para facilitar su huida.

El atraco ocurrió en un establecimiento dedicado a la venta de alhajas, ubicado sobre la calle Hidalgo, en una de las zonas con mayor flujo comercial del municipio.

Según información recabada en el lugar, tres individuos ingresaron al negocio y, tras amagar a empleados y clientes, se apoderaron de diversas piezas de alto valor.

La situación generó escenas de alarma entre comerciantes y peatones que se encontraban en el área. Testigos relataron que, al salir del local, los presuntos responsables realizaron al menos tres detonaciones al aire antes de escapar a bordo de una motocicleta negra.

Elementos de seguridad acordonan la zona comercial sobre la calle Hidalgo, en Tulancingo, tras el asalto armado a una joyería que dejó un lesionado. Excélsior

Durante el incidente, una persona resultó herida en una pierna, aparentemente por impacto de bala. Paramédicos le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital cercano, donde su estado de salud fue reportado como estable y fuera de peligro.

Tras el asalto, elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas al centro de la ciudad.

Peritos iniciaron el levantamiento de indicios, mientras las autoridades informaron que revisarán las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para intentar identificar y ubicar a los responsables.

