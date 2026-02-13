Capturan a cinco por robo a institución bancaria en Saltillo

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y de la Policía Municipal de Torreón, Coahuila, detuvieron a presuntos integrantes de una banda delictiva que participó en el robo a un banco en la capital del estado.

La alarma de una sucursal bancaria ubicada en el periférico Luis Echeverría Álvarez y Antonio Cárdenas se activó al ser manipulada por uno de los delincuentes.

En videos se aprecia el ingreso por medio de un boquete y el intento de abrir una caja fuerte con una herramienta de corte.

Posteriormente, el Agrupamiento Contra Delitos de Alto Impacto y la Unidad de la Policía Cibernética de Saltillo, con apoyo de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2) y del C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dieron seguimiento al recorrido realizado por los probables responsables, a quienes se capta en dirección al municipio de Torreón, a bordo de una camioneta Cherokee.

Imagen de videovigilancia que muestra daños en la pared y en la zona de la caja fuerte de una institución bancaria en Saltillo, tras el intento de robo atribuido a una banda delictiva. Captura de Video de la Comisión de Seguridad

Mediante un trabajo coordinado con la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, se logró localizar y detener a cinco personas: Francisco Javier “N”, de 38 años; Rafael “N”, de 51; Yudit Yadira “N”, de 41; Lucía “N”, de 48; y Edwin Rodolfo “N”, de 29, provenientes de Ciudad Juárez, Chihuahua, y de Lerdo, Durango.

Captura de videovigilancia que muestra a un presunto integrante de la banda dentro de una sucursal bancaria en Saltillo durante el intento de robo. Captura de Video de la Comisión de Seguridad

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

