Inicia proyecto estratégico en Defensa Pública y Justicia Intercultural

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) presentaron el Proyecto Estratégico de Defensa Pública y Justicia Intercultural “Construyendo puentes para acercar la justicia”, que tiene como objetivo hacer frente a los grandes desafíos que representa el acercamiento institucional de la justicia y garantizar que sea efectiva, humana y, sobre todo, accesible para las personas que la requieran.

El Presidente del OAJ, Maestro Néstor Vargas Solano, destacó que uno de los ejes cardinales del programa tiene que ver con la preliberación de personas de población vulnerable cuyos antecedentes de edad o condición física les permitan acceder a ese derecho.

Para ello, explicó, se establecerá una alianza con todas las instituciones involucradas en esta tarea como son el propio IFDP, los Centros de Readaptación Social, la Secretaría de Salud Federal y la Fiscalía General de la República, entre otras, para realizar la revisión de expedientes y determinar los casos en los que sea factible otorgar este beneficio.

Reconoció que se trata de una tarea compleja, pero que deja satisfacciones muy grandes. Vargas Solano recordó que como Director Jurídico de la Ciudad de México, en la administración de la entonces Jefa de Gobierno, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hoy Presidenta de la República, se logró liberar a mujeres que cumplían con los requisitos para acceder a ese derecho.

Ahora, desde la justicia federal, no se concentrarán únicamente en ese grupo poblacional, sino que incluirán a hombres, personas mayores, personas con discapacidad y enfermos terminales, dependiendo el caso”, adelantó.

Por su parte, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, aseguró que no hay justicia sin defensa y tampoco sin defensor, tarea que, en su consideración, debe ser realizada por la sociedad en su conjunto.

Creo genuinamente que todos, en el fondo de nuestro corazón y de nuestra existencia deberíamos ser un defensor. El Juez, el Magistrado y el Ministro deben ser un defensor, un defensor de la justicia, de la verdad y del prójimo”, dijo.

Para ello, se deben cumplir con tres requisitos: convicción, compromiso y responsabilidad, abundó.

Aguilar Ortiz agregó que para marcar la diferencia en el nuevo sistema de justicia se debe actuar con autenticidad, convicción, compromiso y responsabilidad en cada momento y en cada acto, para destruir aquello en donde se trama algo injusto, motivado por intereses económicos o por la ambición de poder.

En su intervención, el Magistrado Benjamín Rubio Chávez, Director General del IFDP, explicó que el programa tiene como ejes la defensa penal, la asesoría jurídica y la asesoría jurídica intercultural.

Informó que de diciembre a la fecha el personal del Instituto ha logrado obtener 435 liberaciones en beneficio del mismo número personas.

En cuanto a la asesoría jurídica, refirió que se busca la representación en temas de derechos humanos, como el acceso al agua, cobro excesivo de energía eléctrica o su suspensión, falta de atención médica, entre otros.

Finalmente, en materia de asesoría jurídica intercultural destacó la apertura de por lo menos 30 Casas de Asesoría Intercultural en el país, además de la ya inaugurada en Huejutla, Hidalgo.

En materia de defensa penal, subrayó el trabajo en preliberaciones y beneficios para mujeres, indígenas, adultos mayores y enfermos terminales.

Al evento asistieron también el Ministro de la SCJN, Giovanni Figueroa Mejía; las y los integrantes del OAJ; las y los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; el

Magistrado Gilberto Bátiz García, Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Magistrado José Ramón Amieva, Presidente del

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como el Magistrado Sergio Javier Molina Martínez, titular de la Escuela Nacional de Formación Judicial, entre otros servidores públicos del PJF.

RLO