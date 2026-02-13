Suman 9 mil 478 casos de sarampión en México

Los casos de sarampión en México aumentaron en las últimas 24 horas a 9 mil 478, al sumar 127 nuevos contagios confirmados, informó la Secretaría de Salud (SSA).

De acuerdo con los datos del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), al día de hoy se encuentran en estudio 4 mil 545 posibles casos.

En el acumulado de los casos confirmados 2025–2026, las 32 entidades federativas han notificado pacientes con sarampión distribuidos en 335 municipios.

Autoridades mantienen una campaña de vacunación contra el sarampión Galo Cañas Rodríguez

El grupo de edad con el mayor número de contagios es de 1 a 4 años (mil 391 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (mil 158 casos) y el de 25 a 29 años (mil 053 casos).

La tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 52.68 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 116.23 y 10.94 respectivamente.

Con respecto a las defunciones van 29 acumuladas en el 2025-2026, distribuidas en siete entidades federativas: Chihuahua (21), Jalisco (2) , Sonora (1), Durango (1), Michoacán (1), Tlaxcala (1) , Ciudad de México (1) y Chiapas (1).

Primer caso en Los Cabos

La Secretaría de Salud (SSA) de Baja California Sur confirmó un caso positivo por sarampión al recibir la tarde de este viernes el resultado de la prueba que el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), hizo a las muestras tomadas a una menor de seis años de edad, que reside en la delegación municipal de Cabo San Lucas (CSL), quien se encuentra bajo seguimiento médico en el resguardo domiciliario.

Según la información oficial, la niña que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), "cursa la enfermedad sin mayores complicaciones al momento y se mantiene en vigilancia permanente".

En tanto, la Jurisdicción Sanitaria 4 Los Cabos, en conjunto con instituciones del sector, realiza un cerco sanitario en la zona donde fue confirmado este caso, informó su titular, Ana Luisa Guluarte Castro.

En Hidalgo se han reforzado las acciones de vacunación Foto: Especial

¿Cómo prevenir el sarampión?

Autoridades sanitarias recomiendan mantener actualizada la cartilla nacional de vacunación, ya que la vacuna triple viral es la principal medida de prevención.

También se sugiere reforzar el lavado de manos, cubrir boca y nariz al toser o estornudar, evitar el contacto con personas que presenten síntomas respiratorios y permanecer en casa ante cualquier signo compatible con la enfermedad.

RLO