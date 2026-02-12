Regidora maltrata a mono araña en evento público; Profepa presenta denuncia 

Tras la difusión de un video que se volvió viral donde se observa a la regidora de Cultura de Ocotlán, Jalisco, Silvia Iliana Villarreal, maltratar en un evento público a un mono araña (Ateles geoffroyi), que mantiene sujeto por el cuello con un collar y una correa, la Profepa dio a conocer que presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable de la posesión ilegal de este ejemplar de una especie en peligro de extinción, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059.

En un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), explicó que la denuncia toma como base el Artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, que sanciona actividades ilegales relacionadas con la captura, posesión, transporte, o comercio de especies de flora o fauna silvestres protegidas por tratados internacionales.

La regidora de Cultura de Ocotlán, Silvia Iliana Villarreal, con el mono araña Foto: Especial

Detalló que inspectores federales acudieron el pasado 10 de febrero al Ayuntamiento de Ocotlán, con el propósito de recabar información para identificar el origen y situación del mono araña.

Aseguró que durante la diligencia, se localizó a la regidora que milita en Movimiento Ciudadano, quien refirió que el ejemplar pertenece a otra persona, - que no conoce -, y a quien sólo le pidió prestado el mono araña.

En respuesta, el personal de la Profepa le informó sobre las disposiciones aplicables en materia de vida silvestre, en particular, lo establecido en el artículo 60 Bis, quinto párrafo, de la Ley General de Vida Silvestre, "y se le solicitó que proporcione cualquier dato que contribuya a localizar a la persona que se encuentra en ilícita posesión del ejemplar de vida silvestre".

A pesar de lo dicho por Silvia Iliana Villarreal, hay una fotografía que la delata en su página de Facebook (que ya eliminó), donde apareceré retratada en compañía de un grupo de amigas, abrazando al mono araña el 25 de julio de 2025.

La autoridad ambiental agregó que en el ámbito de sus atribuciones, continuará realizando las investigaciones necesarias para que se logren esclarecer los hechos y garantizar la protección del mono araña.

JCS