Hallan muerta a Blanca Álvarez, regidora de Manzanilla, Jalisco; falleció por estrangulamiento

Blanca Esthela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz, en Jalisco, fue encontrada muerta dentro de su camioneta durante la mañana de este viernes 13 de febrero, informó la Fiscalía General del Estado.

En un comunicado, la dependencia informó que el cuerpo de la regidora fue localizado dentro de su camioneta en una brecha del municipio de La Manzanilla de la Paz.

Las primeras investigaciones señalaron que las pertenencias de la víctima se encontraban con ella y que el automóvil no presentaba daños.

Regidora murió por estrangulamiento

La Fiscalía del Estado añadió que los dictámenes forenses establecieron que la funcionaria municipal falleció por estrangulamiento, por lo que se inició una investigación con perspectiva de género.

Además, indicó que también se estableció que Álvarez presentaba lesiones en los brazos que podrían haber sido producidas por agujas, lo que también forma parte de la investigación en curso.

Se abrió una carpeta de investigación para integrar los datos de prueba que permitan esclarecer los hechos e identificar a quien o quienes resulten responsables, con perspectiva de género y apego a los protocolos especializados”, puntualizó la fiscalía estatal.

Lamentan muerte de regidora

Luego de darse a conocer la muerte de Blanca Álvarez, Alberto Esquer, jefe del Gabinete del gobierno de Jalisco, lamentó su fallecimiento y envió condolencias a familiares y amigos.

Con profunda tristeza recibo esta noticia, mis condolencias a familiares y seres queridos de nuestra amiga y compañera regidora de La Manzanilla de La Paz, Blanca Álvarez”, escribió el funcionario estatal.

También Movimiento Ciudadano Jalisco lamentó el fallecimiento y envió sus más sentidas condolencias a sus seres queridos.

Desde Movimiento Ciudadano Jalisco lamentamos el sensible fallecimiento de nuestra compañera Blanca Álvarez, regidora de La Manzanilla de la Paz”, escribió en un mensaje publicado en redes sociales.

El gobierno municipal de Manzanilla de la Paz, encabezado por el alcalde Héctor González, lamentó el fallecimiento de su regidora.

Blanca Esthela Álvarez fue candidata a candidata presidencial en dos ocasiones, sin embargo, no logró obtener el cargo.

Además, autoridades locales indicaron que la funcionaria no contaba con protección, puesto que no había reportes de amenazas en su contra.

