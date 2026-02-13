Juez niega amparo a García Cabeza de Vaca 

El Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, con sede en Reynosa, negó el amparo solicitado por el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y cuatro de sus familiares directos, contra la orden de aprehensión librada por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

La determinación fue emitida por el juez Carlos Alberto Escobedo Yáñez, quien concluyó que el mandamiento judicial promovido por la Fiscalía General de la República cumple los requisitos constitucionales y legales, y está debidamente fundado y motivado dentro de la carpeta de investigación correspondiente.

Además del exmandatario panista, la resolución incluyó a su esposa, Mariana Gómez Leal; a su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; a su hermano, José Manuel García Cabeza de Vaca; y a Evelyn Aimee Rodríguez Garza. En todos los casos, el órgano jurisdiccional determinó que no procede la protección de la justicia federal frente al acto reclamado.

En el fallo se establece de manera expresa que “la Justicia de la Unión no ampara ni protege” a los quejosos contra la orden girada por la autoridad ministerial, por lo que la medida cautelar permanece vigente.

Con esta resolución, la orden de aprehensión continúa activa y los señalados, quienes se encuentran en Estados Unidos, mantienen la calidad jurídica de sustraídos de la acción de la justicia en tanto no comparezcan ante la autoridad competente.

