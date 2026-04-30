Refuerzan cercos sanitarios tras caso de gusano barrenador en Coahuila

Un total de 15 equipos de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de Fiebre Aftosa y Otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) y del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) están efectuando barridos en diferentes zonas ganaderas de Coahuila para evitar casos de gusano barrenador en el ganado (GBG), luego de detectarse el primer caso en la entidad.

Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural, explicó que los barridos se realizan donde se detecta la miasis, es decir, la zona cero, y a 20 kilómetros se coloca el primer cerco sanitario; posteriormente, se hace otro a 40 kilómetros.

Puntualizó que otra de las acciones es revisar que el ganado no tenga golpes y posteriormente se aplica ivermectina, biológico que tiene una duración de 60 días.

Montemayor Garza apuntó que en la región centro, donde se detectó el primer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en una hembra de alrededor de tres años de edad, se revisan alrededor de 12 mil cabezas de ganado.

El funcionario estatal hizo un llamado para que los ejidatarios y dueños de predios abran sus puertas a los equipos de especialistas para realizar los barridos.