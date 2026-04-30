Suman 259 casos de miasis en humanos por gusano barrenador

En un año, México ha acumulado 259 casos de miasis en humanos por gusano barrenador (Cochliomyia hominivorax), de acuerdo con el informe epidemiológico de la Secretaría de Salud, con corte al 24 de abril.

Cabe señalar que fue el 17 de abril de 2025 cuando se confirmó el primer caso. Se trató de una mujer de 77 años de edad del municipio de Acacoyagua, Chiapas.

14 ENTIDADES PRESENTAN CASOS

Con el 47.1 % de los casos, la entidad chiapaneca sigue presentando el mayor número al confirmar 122 registros.

No obstante, son 14 las entidades afectadas:

22 casos

Veracruz: 25

Yucatán: 24

Oaxaca: 22

Guerrero: 18

Quintana Roo: 13

Campeche: 9

Tabasco: 8

Puebla: 6

San Luis Potosí: 5

Estado de México: 3

Michoacán: 2

Tamaulipas: 1

Hidalgo: 1

ZONAS RURALES, LAS MÁS AFECTADAS

De acuerdo con el “Panorama Epidemiológico de Miasis por C. hominivorax en humanos 2026, México”, del total de casos confirmados, el 68 % fue identificado dentro de poblaciones rurales y el 32 % en zonas urbanas.

El 54 % de los pacientes no reportó haber tenido contacto con animales, mientras que el 46 % sí tuvo antecedente de contacto, principalmente con exposición a caprinos y caninos.

Con respecto al género, los hombres representaron el 72 % de todos los pacientes.

Por grupo de edad, los mayores de 60 años concentraron el 61 % de los casos confirmados y la edad promedio fue de 54 años, en un rango de 12 a 93 años.

La miasis por C. hominivorax en humanos afecta principalmente a los hombres, así como a los mayores de 60 años. La reproducción del insecto está estrechamente asociada con la presencia de animales de sangre caliente. Por ello, un incremento en los casos de miasis animal suele correlacionarse con un aumento en los casos humanos. Las miasis humanas son más frecuentes en poblaciones rurales”, explicó la dependencia federal.

De acuerdo con el boletín epidemiológico correspondiente a la semana 15, no se reportaron nuevos decesos. Por tanto, la cifra se mantuvo en dos muertes: una en Oaxaca y otra en Yucatán.

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