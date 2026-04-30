Tianguis Turístico México 2026 cierra con cifras favorables en Guerrero

La Secretaría de Turismo del Gobierno de México informó que el Tianguis Turístico México 2026, realizado en Acapulco, Guerrero, generó ventas por mil 038 millones de pesos, resultado que refleja un desempeño con cifras al alza, acompañado de anuncios institucionales y la incorporación de nuevos proyectos orientados a fortalecer su presencia en los mercados nacional e internacional.

Uno de los actos centrales fue la develación del billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2883 de la Lotería Nacional, dedicado a la edición número 50 del Tianguis Turístico de México. La ceremonia contó con la participación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora; el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco; y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo.

Durante el evento se subrayó el carácter representativo de esta emisión, que difundirá la imagen del turismo mexicano en todo el país, en el contexto de una edición que marca cinco décadas del Tianguis Turístico, encuentro que tuvo su origen en Acapulco y que se mantiene como la principal plataforma de negocios del sector.

En la jornada final también se reconoció la labor de facilitadores turísticos, jóvenes estudiantes del programa Hogar del Sol, quienes brindaron orientación e información a los asistentes a lo largo del evento. Autoridades federales y estatales destacaron su participación y les entregaron reconocimientos por su contribución.

Como parte de las actividades, se presentó la ruta turística “Ruta del Café de Atoyac de Álvarez”, encabezada por el secretario Simón Quiñones Orozco y la presidenta municipal, Clara Elizabeth Bello Ríos. El proyecto deriva de la colaboración entre sectores público y privado, en línea con la política turística estatal orientada a diversificar la oferta y promover destinos emergentes.

Asimismo, se destacó el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la organización del Tianguis Turístico México 2026, así como su papel en las estrategias dirigidas a la recuperación y posicionamiento de Acapulco dentro del mapa turístico nacional.

En términos de resultados, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México reportó ventas por mil 038 millones de pesos, lo que representa un incremento de 137 por ciento frente a la edición 2024 realizada en este mismo destino. También se contabilizaron 64 mil 138 citas de negocios, cifra que implica un crecimiento de 79.4 por ciento y que refleja el nivel de participación del sector.

En ese contexto, el secretario Simón Quiñones Orozco señaló que, por primera vez, se incorporó la venta directa de paquetes turísticos al público como parte de una estrategia para ampliar el alcance del Tianguis. “Hoy damos un paso importante con la apertura de la venta de paquetes al público, como parte de una nueva forma de hacer el Tianguis. Acciones como el billete conmemorativo nos ayudan a proyectar nuestros destinos y llevar el mensaje de la grandeza turística de México a todo el país”, expresó.

La edición 2026 también incluyó el Foro de Inversiones Turísticas, el programa “Acapulco se Transforma Contigo”, así como pabellones de turismo comunitario y financiamiento, además de la entrega de reconocimientos a lo mejor del sector.

Con estos resultados, Guerrero mantiene su estrategia de promoción turística, con el objetivo de consolidar nuevos destinos y reforzar su presencia como el Hogar del Sol en los mercados nacional e internacional.