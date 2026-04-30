FGR incinera más de nueve toneladas de narcóticos en Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de narcóticos y destrucción de objetos del delito en Sinaloa.

Los narcóticos están relacionados con diversas carpetas de investigación que fueron asegurados en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el evento se destruyeron tres toneladas 875 kilos 335 gramos 840 miligramos y cinco mil 291 litros 55 mililitros de narcóticos como mariguana, clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de cocaína, clorhidrato de heroína, opio, semillas de amapola, semillas de mariguana y sustancia negativa, entre otros.

También se incineraron 481 objetos del delito como cigarros, chalecos balísticos, ponchallantas, cascos, cajas y 18 mil 362 unidades de clorhidrato de metanfetamina y plantas de mariguana.

La diligencia se realizó en instalaciones acondicionadas para tales efectos en Culiacán, Sinaloa, con la presencia de autoridades estatales y federales, personal de la FGR, así como la supervisión del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR para dar certeza sobre el tipo y peso de los narcóticos.

Mariguana, clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de cocaína, clorhidrato de heroína y opio, entre las drogas incineradas Foto: Especial

Incineran drogas en el Edomex

La FGR llevó a cabo un evento de incineración de narcóticos que forman parte de carpetas de investigación, y que fueron asegurados en distintos operativos coordinados con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

En el evento, realizado en el Campo Militar 37, en el Estado de México, el cual estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en su representación en la Ciudad de México, se incineraron 441 kilos 393.5 gramos de narcóticos como mariguana, clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, delta 9 THC, entre otros.

Durante el acto estuvo presente personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), entre ellos peritos y policías federales ministeriales y Órgano Interno de Control de la FGR.

JCS