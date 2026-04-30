Vuelca pipa cargada de gasolina en carretera de Tamaulipas

Una pipa cargada con 66 mil litros de gasolina volcó la tarde del jueves sobre la carretera que conecta con el centro del país, a la altura del kilómetro 30 al suroeste de la capital de Tamaulipas, lo que obligó al cierre total de la vía ante el riesgo de explosión.

El operador y su acompañante resultaron lesionados, aunque sin heridas de gravedad.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:00 horas cuando el tractocamión, procedente de la refinería de Ciudad Madero con destino a Zacatecas, perdió estabilidad en una curva debido al exceso de velocidad y al peso de la carga.

De acuerdo con los primeros reportes, la pesada unidad derrapó sobre el asfalto por aproximadamente 200 metros, se volcó sobre un costado y finalmente se impactó contra el talud de la sierra, lo que provocó una fisura en uno de los tanques y la consecuente fuga de combustible.

Elementos de la Guardia Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas acudieron al sitio y de inmediato alejaron a los heridos del área por el inminente peligro.

Minutos después, personal de Protección Civil Estatal determinó cerrar la circulación ante el derrame de hidrocarburos.

“Lo que vamos a hacer primeramente será enfriar los tanques, ya que el vapor, con el viento que hay, generaría un gran peligro”, explicó Raúl García Garza, coordinador de Protección Civil Estatal, quien encabezó las labores de mitigación.

Pasadas las 20:00 horas, las autoridades de emergencia informaron que la carretera permanecería cerrada hasta que arribara el equipo especializado de la empresa transportista para realizar el trasvase del combustible.

Se estimó que la circulación podría reabrirse hasta la mañana de este 1 de mayo.

Autoridades realizan labores de mitigación Foto: Alfredo Peña

JCS