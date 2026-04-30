Bala perdida mata a jovencita universitaria; Camila iba para su escuela

La violencia en Reynosa en Tamaulipas volvió a segar una vida inocente.

La mañana de este 30 de abril, Camila, alumna del Instituto Colón y miembro activo de la comunidad artística y de la Pastoral Juvenil, falleció al ser alcanzada por una bala perdida durante un ataque armado dirigido contra un empleado de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien también perdió la vida.

El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Miguel Hidalgo y del Maestro, a la altura del monumento al Trabajador Petrolero, en la colonia Las Quintas, al poniente de la ciudad.

De acuerdo con videos ciudadanos, un grupo de hombres armados descendió de una camioneta y abrió fuego en repetidas ocasiones contra una camioneta GMC Acadia de procedencia estadounidense en la que viajaba el trabajador petrolero.

El empleado intentó ponerse a salvo bajando del vehículo, pero los agresores continuaron disparando. Lamentablemente una de las balas alcanzó a Camila cuando se dirigía a sus centros de estudio. Ambos fallecieron mientras que los delincuentes fueron filmados mientras escapaban.

Momentos más tarde, la Diócesis de Matamoros-Reynosa lamentó la muerte de la joven y confirmó que pertenecía a la Pastoral Juvenil.

En un comunicado, exigió el cese inmediato de la violencia:

Lamentamos y reprobamos enérgicamente este tipo de hechos violentos que atentan contra el derecho fundamental de la ciudadanía a una vida digna, segura y en paz”, señaló.

Asimismo, urgió a las autoridades federales y estatales a “incrementar esfuerzos para garantizar efectivamente, como es su obligación, la seguridad de todos los ciudadanos, teniendo presente que para eso el pueblo los ha elegido como servidores y depositándoles su confianza”.

La Iglesia también reprobó a los perpetradores, a quienes llamó a la conciencia y a recuperar su humanidad: “¡Ya basta de tanta violencia!”.

Por otra parte, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, expresó sus condolencias a la familia de Camila y solicitó la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ayudar al estado a recuperar la paz y la tranquilidad.

Ciudades como Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa estamos viviendo situaciones complejas y se requiere el apoyo de todas las instancias de gobierno para poder hacerles frente”, declaró.

La Fiscalía General de Justicia del Estado ya inició una carpeta de investigación para el esclarecimiento de los hechos.

Reynosa vivió un inició de semana con enfrentamientos

Por Joseph Na’a

Reynosa, Tamaulipas, amaneció la mañana del lunes 27 de abril bajo un nuevo episodio de bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y reportes ciudadanos de situaciones de riesgo en distintos sectores de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, se confirmó al menos un bloqueo en la carretera Ribereña, a la altura del poblado Los Guerra, en el municipio de Miguel Alemán. La autoridad estatal reconoció además la existencia de llamados de emergencia en diversos puntos de Reynosa, sin detallar en un primer momento las causas específicas de los hechos.

Autoridades atienden reporte de bloqueo de vialidad en la carretera Ribereña, a la altura del poblado Los Guerra en Miguel Alemán, así como llamados de emergencia en distintos puntos de Reynosa", señaló la vocería.

En su comunicación oficial, la vocería pidió a la población extremar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades, en un contexto de alta incertidumbre durante las primeras horas del día.

Reynosa vivió una madrugada de tensión este lunes tras una ola de violencia que incluyó bloqueos, incendios y ponchallantas en distintos puntos de la ciudad”, confirmó la comunicadora Laiza Reyna.

Los hechos, presuntamente ligados a la captura de un objetivo criminal, provocaron alarma entre la población. De acuerdo con reportes ciudadanos, también se registraron detonaciones, daños a cámaras de vigilancia y obstrucciones en vialidades clave”.

Entre los sectores donde se reportaron situaciones de riesgo se encuentran Las Fuentes, Fuentes sección Lomas, Hacienda Las Fuentes, zona Ribereña, Centro, Vicente Guerrero, Virreyes, sector 4, Puerta Grande, bulevar Miguel Hidalgo, Las Cumbres, Reserva Territorial Campestre, San Antonio, Fundadores, Villas de la Joya, Palmas y Praderas Elite.

jcp