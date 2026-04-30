Italia replica programa de vivienda del Bienestar de Claudia Sheinbaum en México

El gobierno de Italia presentó un programa de construcción de viviendas similar al Programa de Vivienda para el Bienestar que puso en marcha la presidenta Claudia Sheinbaum en México.

Mediante sus redes sociales oficiales, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció la nueva política pública con la que buscan impulsar los domicilios a precios controlados.

“Con el Plan Casa ponemos en marcha hasta 10 mil millones de euros para lograr que, en los próximos 10 años, estén disponibles más de 100 mil domicilios populares a precios controlados”, anunció la primera ministra.

Destacó que el gobierno de Italia intervino para recuperar hasta 60 mil hogares que actualmente no son utilizables, de modo que se puedan asignar a ciudadanos y familias que los necesitan. El proyecto replicado contempla inversiones privadas.