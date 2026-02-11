Reformas judiciales, en el banquillo de acusados: Germán Martínez

Las reformas al Poder Judicial, la de Ley de Amparo y la de mando militar a la Guardia Nacional se encuentran “en el banquillo de los acusados”, toda vez que se encuentran en revisión en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, advirtió el diputado federal Germán Martínez Cázares (PAN).

Ya activamos la justicia internacional, ya se prendió una alarma y la reforma obradorista del Poder Judicial está en el banquillo de los acusados en un tribunal internacional en San José, Costa Rica”, anunció.

En conferencia de prensa, el legislador opositor contó que el 2 de diciembre entregaron la solicitud de 155 páginas para que se revisen dichos cambios impugnados, en la sede de esa instancia de la OEA, en San José, Costa Rica.

Relató el ex senador que a inicios de este mes recibieron respuesta, “con rapidez inusitada, para un organismo internacional”.

Explicó el parlamentario panista que la ley suprema de México es la Constitución y los convenios que se firman y que aprueba el Senado, como el Pacto de San José de Derechos Humanos, que es el que las reformas al Poder Judicial, de Amparo y mando militar están violentando.

La reforma judicial está sujeta a juicio internacional, lo quiera o no Morena, lo quiera o no el gobierno, no va a poder decir que de este asunto se van a zafar fácilmente. Ahora esas reformas están, quiéralo o no Morena, en el banquillo internacional de los acusados y la Corte admitió nuestro escrito y le mandó copia de nuestro escrito al gobierno de México, a las víctimas de los casos y a la Comisión en Washington (de la Corte Interamericana)”, argumentó el diputado Martínez Cázares.

Al detallar las implicaciones de este hecho, el parlamentario alertó que pronto podría haber audiencias en México sobre la reforma judicial, posibles medidas cautelares y sancionen y la presión internacional para que se posponga, al menos un año, la siguiente elección de jueces, programada para 2027.

Contó que lo llevado a la Corte Interamericana fue “la elección del acordeón, esta farsa de elegir jueces y que los gobernadores se despachen con la cuchara grande de sus propios juzgados. Esto (la aceptación de la controversia) implica que se detenga esa farsa”.

No se puede violar un convenio de derechos humanos y pedir que se firme un convenio comercial con Estados Unidos. Es la palabra doble del oficialismo, es la palabra doble de Morena que en materia de derechos humanos viola y le estira la mano a Trump para firmar un T-MEC”, cuestionó.

