Recuperan botín de más de medio millón tras robo a casa en Hidalgo y detienen a dos

Un robo a casa habitación en el fraccionamiento Villas del Álamo del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, terminó con la recuperación de bienes valuados en más de 560 mil pesos y la detención de dos personas, luego de una intervención coordinada entre monitoreo tecnológico y acción policial.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho fue alertado al sistema de emergencias y canalizado al C5i, desde donde se activó un seguimiento en tiempo real mediante cámaras de videovigilancia.

Las imágenes permitieron ubicar a una mujer y un hombre presuntamente involucrados, quienes se desplazaron desde el sitio del robo hasta un hotel ubicado sobre el bulevar Las Palomas.

Con la ruta identificada, elementos estatales implementaron un operativo en la zona.

Al salir del inmueble, las personas abordaron un vehículo con reporte de robo e intentaron escapar, pero durante la huida se impactaron.

Aun así, descendieron de la unidad y continuaron la fuga a pie, lo que derivó en una persecución que concluyó metros adelante con su detención.

Durante la intervención, los agentes lograron recuperar diversos artículos electrónicos sustraídos, así como el automóvil utilizado, los cuales quedaron a disposición de la autoridad ministerial para las investigaciones correspondientes.

Auto con reporte de robo asegurado Foto: Especial

JCS