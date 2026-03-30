Vinculan a proceso a Osmar "N" por el feminicidio de dos maestras en prepa

Un juez del Poder Judicial de Michoacán, certificado en justicia penal para adolescentes, determinó que existen elementos suficientes para seguir con la causa penal contra Osmar "N", por lo que fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de feminicidio de dos profesoras.

El menor de 15 años de edad presuntamente asesinó a dos maestras el pasado 24 de marzo en la preparatoria privada Antón Makárenko, ubicada en Lázaro Cárdenas, por lo que en la audiencia inicial se vinculó a proceso al adolescente con los datos presentados hasta el momento por la Fiscalía General del Estado(FGE), al considerar el juez que existen elementos para que se continúe con el juicio por el delito de feminicidio.

Osmar "N" seguirá detenido debido a que la autoridad jurisdiccional impuso la medida cautelar de internamiento preventivo, que establece que deberá permanecer en el Centro de Internamiento para Adolescentes, perteneciente a la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado.

La siguiente etapa dentro del proceso es la investigación complementaria, por lo que la Fiscalía General del Estado tiene un mes para aportar datos de prueba dentro del proceso legal en curso.

Osmar "N" arribó a la preparatoria y detonó su arma de fuego contra las maestras María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla, cuyos cuerpos quedaron al interior del plantel educativo. Según datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado, el menor de edad disparó 14 balas en el ataque contra las académicas.