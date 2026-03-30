Dan de alta a minero rescatado; "me resigné a lo que Dios dijera"

José Alejandro Cástulo Colín, el trabajador rescatado de la mina Santa Fe, fue dado de alta del hospital donde había sido internado, al no presentar ninguna lesión grave en su cuerpo, informaron las autoridades médicas.

El minero de 44 años de edad, originario de Angangueo, Michoacán, presentó síntomas de deshidratación y algunas excoriaciones en sus extremidades, sin mayores complicaciones de salud.

Después de haberle otorgado el alta médica, José Alejandro abandonó el hospital por su propio pie, en compañía de su familia, quien viajó a Mazatlán para acompañarlo.

Sobre lo ocurrido al momento del desastre, narró haber estado trabajando y cuando pretendía salir observó el lodo descendiendo por la mina; en ese instante pensó que se había reventado la presa de desechos.

Al no poder salir, decidió resguardase en una zona denominada contrapozo; pensó subir más pero ya no pudo y, al incrementarse el nivel de desechos, optó por quedarse en es sitio a esperar ayuda.

“Lo que tenga que ser que sea”, contó en una breve entrevista a medios locales.

Después se quedó en silencio, intentando escuchar voces o gente trabajando, y al oír a los rescatistas cerca, comenzó a gritarles para intentar guiarlos.

“Estuve guardando la calma, paciente dije, me resignada a que, si me encontraban o no, lo que Dios dijera”, siguió contando.

Sobre sus compañeros, aseguró que estaban trabajando unos 100 metros abajo del sitio donde fue encontrado, pero tampoco logró tener contacto con ellos, pues todo era silencio y oscuridad.

La coordinadora del Sistema Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, aseguró que los trabajos continúan sin descanso, intentado llegar hasta la zona donde podrían estar los otros tres mineros, y mantienen la esperanza de encontrarlos con vida.

Confirmó que José Alejandro pidió ayuda al momento de escuchar las máquinas y a los rescatistas, y por eso lograron encontrarlo. Además, pudo señalar el lugar donde podrían estar sus compañeros.

En la labores de búsqueda, los rescatistas han lograron avanzar unos cinco kilómetros dentro de la mina y descender 250 metros, con zonas prácticamente cubiertas por el lodo de la presa.