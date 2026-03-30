Granizada provoca accidentes y afectaciones en Hidalgo

Una fuerte lluvia acompañada de granizo azotó este día diversos municipios del estado de Hidalgo, generando afectaciones viales y accidentes automovilísticos, por lo que se mantienen recorridos de personal de los servicios de emergencia.

Uno de los incidentes más relevantes se registró en el crucero de Acatlán, en el municipio de Tulancingo, donde un tractocamión y un automóvil particular se vieron involucrados en un choque por alcance, presuntamente derivado de la baja visibilidad y el pavimento resbaloso.

Asimismo, sobre la carretera México–Tuxpan, a la altura de la salida hacia Ciudad Sahagún, una camioneta de carga perdió el control tras patinar en el asfalto mojado, lo que provocó que terminara en sentido contrario, generando riesgo para otros conductores.

En Mineral del Monte las pronunciadas pendientes facilitaron el arrastre de abundante agua y granizo, complicando la circulación en calles de la localidad.

También se reportó caída de granizo en Santiago Tulantepec.

En tanto, en Pachuca y Mineral de la Reforma se registraron lluvias constantes, sin que hasta el momento se informen daños mayores.

Autoridades exhortan a la población a extremar precauciones ante las condiciones del clima.

La granizada provocó afectaciones viales y accidentes automovilísticos Foto: Especial

JCS