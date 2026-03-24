Ocho carpetas de investigación por abuso sexual sacuden a prepa en Hidalgo

Al menos ocho denuncias por presunto abuso sexual mantienen bajo investigación hechos ocurridos en un plantel del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (COBAEH), ubicado en el municipio de Tepeapulco, según información difundida por familiares de estudiantes.

De acuerdo con los testimonios, los incidentes habrían tenido lugar durante el año pasado dentro de la cooperativa escolar de la prepa.

A raíz de estos señalamientos, se iniciaron diversas carpetas de investigación ante instancias correspondientes, las cuales continúan en curso.

Las acusaciones apuntan a una persona que en ese momento estaba a cargo de la tienda escolar.

Familiares señalaron que el individuo ya no se encuentra vinculado al plantel, aunque exigen que se esclarezcan los hechos y se determinen responsabilidades.

Los denunciantes también advirtieron que la cifra de casos podría ser mayor, debido a que algunas posibles víctimas no habrían formalizado sus denuncias por distintas razones.

En paralelo, padres y madres de familia han solicitado a autoridades educativas y judiciales información clara sobre el avance de las investigaciones, así como garantías de seguridad para el alumnado.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, informó que el caso está en manos de las autoridades de justicia, y precisó que, como medida preventiva, se retiró la concesión de la cooperativa escolar a la persona señalada mientras se desarrollan las indagatorias.

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JCS