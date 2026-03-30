Megabloqueo de transportistas y campesinos para el 6 de abril; éstas son sus demandas

Transportistas y campesinos anunciaron un paro nacional para el próximo 6 de abril, cuando terminan las vacaciones de Semana Santa, a fin de que las autoridades atiendan sus diversas demandas, pues acusaron que hasta ahora -pese a las mesas de negociación que han tenido con las autoridades- los problemas por los que se han manifestado persisten.

El presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez Gamboa, advirtió que el lunes 6 de abril van a “paralizar todo”, por lo que se prevén afectaciones en diversas carreteras del país, así como un freno al flujo del transporte y mercancías debido a la manifestación para buscar una respuesta concreta de parte de las autoridades.

Bloqueo de transportistas y campesinos Cuartoscuro

"No vemos claro, por lo tanto, los campesinos, los agricultores y transportistas estamos convocando a un paro nacional. Este paro nacional empezaría el 6 de abril para que vean que no somos tan inconscientes, pues que pasen la Semana Santa, que todo mundo salga a pasear, a vacacionar, pero el día 6 de abril nos vamos a parar", advirtió el líder de la ANTAC.

Acusó que no ven por parte del gobierno federal “ningún proyecto, ningún interés” de que se resuelva lo que están viviendo diariamente en las carreteras, particularmente en el tema que tiene que ver con la seguridad, pues señaló que persisten las desapariciones, los homicidios y la extorsión, incluso por parte de las mismas autoridades.

"Nos vemos en la necesidad de volvernos a manifestar. Las autoridades andan muy ocupadas en sus reformas electorales (…), no les preocupa realmente el apoyar a estos dos sectores. Estos dos sectores son una parte clave importante de la economía de este país, no hay una solución clara y si a esto le agregamos la subida de combustible por todos lados", reprochó.

Bloqueo de transportistas y campesinos Cuartoscuro

Carreteras que serán bloqueadas

La ANTAC confirmó que el 6 de abril “paralizarán todo” a partir de las 7:00 horas que iniciará su paro nacional, a fin de que las autoridades den respuesta a las demandas que han venido presentando desde hace tiempo. Los organizadores aún no han dado a conocer las carreteras que se verán afectadas, pero se prevé que las vías que presentarán complicaciones debido a su protesta serán:

Autopista México-Puebla

Autopista México–Puebla

Autopista México–Querétaro

Autopista México–Pachuca

Autopista México–Cuernavaca

Carretera Federal 45 (Panamericana)

Carretera Federal 49 (Zacatecas–San Luis Potosí)

Vía corta a Chihuahua

Autopista Salamanca–Celaya

Autopista de Occidente (15D)

Carretera Culiacán–Mazatlán

Carretera Morelia–Pátzcuaro

Bloqueo de transportistas y campesinos Cuartoscuro

¿Cuáles son las demandas de los transportistas?

Los transportistas y campesinos irán a paro nacional el 6 de abril debido a seis demandas en específico:

Seguridad total y vigilancia en carreteras

Piden que haya un despliegue efectivo y permanente de la Guardia Nacional en tramos de alto siniestro, así como la implementación de paraderos vigilados con tecnología de rastreo y blindaje.

Garantías para el pequeño transportista

Demandan acceso real a créditos con garantías líquidas a través de la banca de desarrollo para el “hombre-camión”.

Bloqueo de transportistas y campesinos Cuartoscuro

Seguridad social

Piden incorporación inmediata de transportistas y trabajadores del campo al IMSS Bienestar con cobertura para enfermedades crónicas derivadas de la labor.

Seguros de vida y pensiones dignas para viudas

Piden la creación de un fondo de contingencia nacional para seguros de vida de transportistas y pensiones vitalicias para viudas de trabajadores caídos en cumplimiento de su deber o por la violencia.

Vivienda digna

Demandan programas de vivienda específicos para el sector de transporte pesado y ligero, adaptados a sus esquemas de ingresos.

Apoyo directo al campo y justicia de precios

Piden precios de garantía y subsidios directos a los insumos agrícolas frente al alza inflacionaria.

Bloqueo de transportistas y campesinos Cuartoscuro

vjcm