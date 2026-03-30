Encuesta de SRC perfila a Waldo Fernández como puntero rumbo a 2027 en NL

Una nueva encuesta de SRC Statistical Research Corporation perfila un escenario políticamente revelador rumbo a 2027: con Waldo Fernández como candidato, Morena aparece hoy con condiciones reales para competir y ganar la gubernatura de Nuevo León.

La medición, levantada del 22 al 24 de marzo de 2026, coloca a Waldo Fernández al frente de las preferencias electorales con 29.3%, por encima de Adrián de la Garza (23.4%), Mariana Rodríguez (16.0%) y Fernando Margáin (10.9%).

El dato confirma algo que ya empieza a reflejarse en el ambiente político del estado: el desgaste de Movimiento Ciudadano ya comenzó a traducirse en números. Y buena parte de ese desgaste tiene origen en la administración de Samuel García, marcada por una creciente percepción de desorden, crisis de movilidad, obras inconclusas y una narrativa de gobierno que, para muchos ciudadanos, ha quedado rebasada por la realidad cotidiana.

En ese contexto, la caída de MC no solo es electoral, sino también simbólica. El llamado “nuevo Nuevo León” enfrenta hoy cuestionamientos por el caos vial, el rezago en infraestructura y la falta de resultados visibles en temas que afectan directamente la vida diaria de la población.

Frente a ese escenario, Morena aparece como la fuerza con mayor preferencia partidista en la entidad, con 32.5%, por encima de MC (20.4%), PAN (14.2%) y PRI (12.7%). La lectura política es clara: el oficialismo local se desgasta, mientras la oposición nacional gana terreno.

Ese crecimiento también se explica por el efecto de la presencia federal en el estado. En los últimos meses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha fortalecido la narrativa de respaldo a Nuevo León mediante apoyos, inversiones y proyectos estratégicos, lo que ha permitido a Morena conectar con una parte del electorado que empieza a contrastar entre un gobierno estatal desgastado y una federación con mayor capacidad de respuesta.

En ese reacomodo, Waldo Fernández aparece como un perfil funcional para ese momento político: cercano, territorial y con una presencia cada vez más constante en distintos municipios del estado. Sus recorridos, encuentros ciudadanos y trabajo de proximidad han comenzado a traducirse en una percepción de mayor viabilidad electoral frente a otros perfiles de oposición.

La misma encuesta lo coloca además como uno de los nombres más fuertes dentro de Morena. En la pregunta sobre quién debería ser el candidato del partido a la gubernatura, Waldo registra 29.2%, prácticamente empatado en el primer lugar.

A estas alturas, la encuesta no resuelve la elección, pero sí deja una señal política contundente: si Morena quiere ir con un perfil realmente competitivo en Nuevo León, Waldo Fernández ya aparece como una de las opciones más viables para convertir el desgaste del gobierno estatal en una ruta de triunfo en 2027.