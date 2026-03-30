Inaugura Alfonso Durazo otro malecón turístico, ahora en Empalme

Con una inversión de 31.6 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo Montaño inauguró la primera etapa del Malecón Turístico El Cochórit, una obra que posiciona al municipio como un nuevo punto de atracción en el corredor turístico del noroeste del país.

El proyecto contempla 560 metros de infraestructura urbana y turística, orientada a fortalecer la conectividad, la actividad económica y el acceso a espacios públicos de calidad, en una región con alto potencial de desarrollo.

Autoridades y ciudadanos participan en la inauguración del malecón turístico en Empalme, Sonora, con alta asistencia en el corredor costero el 30 de marzo de 2026. Excélsior

La intervención incluye vialidades, andadores, ciclovía, áreas recreativas, alumbrado público con energía solar y mobiliario urbano, bajo un enfoque de accesibilidad e inclusión, lo que permite ampliar la oferta turística del sur de Sonora y detonar oportunidades para el comercio local.

“Hoy damos un paso firme para integrar a Empalme al circuito turístico del estado, con infraestructura que genera bienestar social y dinamiza la economía regional”, señaló el mandatario.

Con este proyecto, Sonora fortalece su portafolio turístico en destinos estratégicos del litoral, al sumar a Empalme a una red que incluye puntos consolidados como San Carlos, Puerto Peñasco, Bahía de Kino y Huatabampito.

El plan de desarrollo contempla una segunda etapa para 2026, con una inversión estimada de 64 millones de pesos y la ampliación de 450 metros adicionales de malecón, lo que permitirá consolidar este espacio como un polo turístico competitivo a nivel regional.

La obra forma parte de una estrategia integral para impulsar el turismo como motor económico en Sonora, mediante infraestructura moderna, sustentable y orientada al aprovechamiento del potencial costero del estado.

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