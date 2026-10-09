Reactiva Senado padrón de cabilderos; frena puerta giratoria por 2 años a exservidores

El Senado recuperó su Padrón de Cabilderos, ahora en una versión digital para que el público conozca quiénes buscan, legalmente, influir en una ley, y estableció que sus ex funcionarios no podrán asumirse como cabilderos de empresas privadas antes de dos años de haberse separado del cargo.

No podrán llevar a cabo actividades de cabildeo las y los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos años después de haber concluido su cargo”, dice el documento aprobado por el pleno del Senado para reestablecer el Padrón de Cabilderos.

El 13 de octubre comienza el registro de todas las personas que, con el derecho legítimo de participar en un proceso legislativo de leyes que pueden afectar a empresas que representan, se acercan a los senadores para expresar sus puntos de vista, pero ahora ese registro será totalmente virtual, con refrendos anuales y con definiciones claras de cuáles son los espacios donde los cabilderos pueden trabajar.

Daniel Sibaja, secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, y quien será el responsable del Padrón, explicó que eswte registro es importante, porque los ciudadanos podrán consultar en línea “quién buscó influir en qué ley y en representación de quién.

“Gana quien cabildea de forma profesional, porque deja de competir contra quien opera sin registro y ganan las y los senadores, porque la transparencia los protege”, dijo.

El Padrón de Cabilderos del Senado fue creado durante la LXIII Legislatura, cuando el priista Emilio Gamboa era el presidente de la Junta de Coordinación Política y el Senado asumió decisiones inéditas de transparencia, pero en el 2023, hacia el final de la LXV Legislatura, dejó de emitirse la convocatoria anual, por lo que ese registro dejó de operar en la realidad.

Ahora, el presidente del Senado, Higinio Martínez, lo reestableció, con un registro único que se renueva cada año, sin necesidad de convocatoria y en el que la información será pública, para que se conozcan las empresas que ejercer el derecho del cabildeo, las empresas que representan y las leyes que les interesan; un trabajo que realizan, a pesar que desde que Morena domina el Poder Legislativo en contadas ocasiones se cambian las iniciativas presidenciales, que son los intrumentos jurídicos que tienen el monopolio de la aprobación del pleno.

Al día hábil siguiente de la conclusión del periodo de revisión documental y, en su caso, del plazo de subsanación previsto en el resolutivo anterior, la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva presentará los resultados de la revisión para que los integrantes de la Mesa Directiva determinen quiénes de las personas físicas y/o morales acreditaron los requisitos correspondientes y, por tanto, conformarán el padrón de cabilderos del Senado de la República.

“La resolución que adopte la Mesa Directiva es definitiva”, dice el acuerdo aprobado por el pleno, lo que indica que el Padrón de Cabilderos será una realidad antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones, el 15 de diciembre.