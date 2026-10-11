"Rachel" deja cientos de familias afectadas e inundaciones en Tijuana

Apenas 11 horas de precipitaciones continuas provocadas por el paso de la tormenta tropical Rachel bastaron para causar severos estragos en la ciudad de Tijuana, dejando a cientos de familias con viviendas anegadas por agua de lluvia y aguas negras, cortes de energía eléctrica de más de 24 horas y cuantiosas pérdidas materiales.

Las afectaciones se concentraron principalmente en fraccionamientos del este de la ciudad y en la Delegación La Mesa, donde el nivel del agua rebasó los márgenes de seguridad e ingresó de forma intempestiva a los domicilios.

Rescates en lanchas e impacto en viviendas

Durante la madrugada del domingo, elementos del Cuerpo de Bomberos tuvieron que desplegar embarcaciones pequeñas para rescatar a ocho adultos y un menor de edad cuyas viviendas quedaron rodeadas por las corrientes.

Reproducir El paso de la tormenta tropical Rachel desató una contingencia urbana en el este de Tijuana.

En las zonas afectadas, el colapso del sistema de drenaje provocó que el agua anegara habitaciones y destruyera muebles y electrodomésticos. "Un caos, pues aquí tenemos una problemática con la canalización... más de 20 vecinos, si no es que más, se inundan nuestras casas. Afortunadamente todos estamos muy bien", relató Jessika Medina, quien acudió de madrugada a auxiliar a sus padres.

Por su parte, doña Martha, habitante del sector este de la ciudad, lamentó las pérdidas en su patrimonio: "Todo tirado, el baño, esto... aquí nunca se me había metido el agua".

Fallas eléctricas y respuesta oficial

La tormenta ocasionó además la caída de postes de alumbrado público y cableado, dejando a diversas comunidades sin servicio eléctrico por más de 24 horas. Vecinos del área señalaron que la falta de mantenimiento en la infraestructura agravó la vulnerabilidad de las colonias ante las ráfagas de viento y el reblandecimiento del terreno.

Ante el impacto de la contingencia, el Ayuntamiento de Tijuana habilitó albergues temporales, mientras que el alcalde Ismael Burgueño confirmó la puesta en marcha del Plan DN-III-E en coordinación con las Fuerzas Armadas.

“El Ejército Mexicano al activar este plan es un esquema de colaboración de manera natural y nosotros como ayuntamiento hacemos lo correspondiente”, declaró el edil, al hacer un llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil.