Huracán Simon pone en alerta a 5 estados; enfrentarán lluvias extraordinarias y oleaje peligroso

El huracán Simon, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, mantiene bajo alerta a varios estados del Pacífico mexicano por lluvias extraordinarias, fuertes vientos y oleaje elevado, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 11 de octubre.

A las 06:00 horas, el centro del ciclón se localizó a 95 kilómetros al oeste de Manzanillo, Colima, y a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco. Presentaba vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, rachas de hasta 295 km/h y desplazamiento hacia el nor-noroeste a 9 km/h.

Los estados con mayores afectaciones por las lluvias serán Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa y Michoacán, con precipitaciones de distinta intensidad.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en las costas y el este de Jalisco; torrenciales, de 150 a 250 mm, en Colima; intensas, de 75 a 150 mm, en el sur de Nayarit, y muy fuertes, de 50 a 75 mm, en el centro y sur de Sinaloa, así como en el oeste de Michoacán.

El SMN advirtió que las precipitaciones de ambos sistemas podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Cuartoscuro

En cuanto a los vientos, las costas de Jalisco podrían registrar velocidades sostenidas de entre 210 y 230 km/h, con rachas de hasta 250 km/h. En Nayarit y Colima se pronostican rachas de hasta 140 km/h.

El oleaje también representa un riesgo, con alturas de entre 8 y 10 metros en las costas de Jalisco, de 6 a 8 metros en Colima y de 4 a 6 metros en Nayarit. Además, se prevé una marea de tormenta de hasta 2.5 metros en Jalisco y Colima.

Por otra parte, el ciclón postropical Rachel, ubicado en tierra sobre Estados Unidos, continuará generando lluvias fuertes en Baja California, con acumulaciones de 25 a 50 mm, además de rachas de viento de hasta 80 km/h y oleaje de 4 a 6 metros en la costa occidental.

El SMN advirtió que las precipitaciones de ambos sistemas podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las indicaciones de Protección Civil.