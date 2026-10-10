México entra al penúltimo mes de lluvias con el 35.4% del territorio con sequía

México inició octubre, el penúltimo mes de la Temporada de Lluvias 2026, con el 64.6 por ciento de su territorio libre de sequía, ya que durante la segunda quincena de septiembre se registraron precipitaciones por arriba del promedio climatológico en el noroeste, sectores costeros del sur del país y zonas de la Península de Yucatán.

Estas lluvias se asociaron con el Monzón Mexicano, los huracanes Polo y Rachel y el paso de tres ondas tropicales, favoreciendo la disminución de áreas con condiciones anormalmente secas (D0) y sequía moderada (D1) en dichas regiones", destacó el Servicio Meteorológico Nacional.

En contraste, gran parte de la República Mexicana presentó precipitaciones por debajo del promedio; los déficits fueron mayores en el noreste, asociados con la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Estas condiciones propiciaron el incremento de áreas con sequía de moderada a extrema (D1 a D3) en porciones del noreste, centro-occidente, centro, oriente y sur del país", detalló.

De acuerdo al Monitor de Sequía de México, con fecha al 30 de septiembre, el 35.4 por ciento de la superficie del país mantiene impactos por la ausencia de lluvias y escurrimientos, lo que representa un ligero retroceso de 0.1 puntos porcentuales con respecto a agosto de 2026.

El reporte del SMN, establece que el 23.2 por ciento del territorio nacinoal se encuentra anormalmente seco (D0), 10.4 por ciento tiene sequía moderada (D1), 1.7 por ciento con sequía severa (D2), 0.1 por ciento sequía extrema (D3) y 0.0 por ciento sequía excepcional (D4).

Quintana Roo es la única entidad federativa con el 100 por ciento de sus municipios con algún grado de sequía, seguida por Tabasco con el 88.2 por ciento, Morelos 72.2 por ciento, Oaxaca 47.2 por ciento, Guerrero 44.7 por ciento, Chiapas 46.8 por ciento y Tamaulipas 44.2 por ciento.