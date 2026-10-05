Querétaro notificó con anticipación a la SRE sobre visita de embajador de EU, revela oficio

Horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionara al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, por la participación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, en un acto relacionado con la creación de una academia policial, un oficio oficial difundido este lunes muestra que el gobierno estatal había informado previamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la visita.

En el documento, firmado por el gobernador queretano y dirigido al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, establece que la administración estatal comunicó con anticipación la visita del embajador.

El oficio tiene fecha del 23 de septiembre de 2026 y cuenta con un sello de recepción de la Cancillería del 25 de septiembre a las 9:30 horas, de acuerdo con el documento difundido este lunes.

En el escrito, Kuri informa que Johnson realizaría una visita a Querétaro para abordar asuntos de interés común relacionados con la cooperación internacional. El gobernador también precisa que el encuentro entre autoridades estatales y el diplomático tendría un carácter protocolario.

De acuerdo con el oficio, la visita no contemplaba la creación de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la intervención de autoridades extranjeras en tareas de investigación, persecución de delitos o funciones que corresponden exclusivamente al Estado mexicano.

El documento señala además que la comunicación se realizó en atención a disposiciones del Consejo de Seguridad Nacional, con el propósito de fortalecer la coordinación entre instituciones y mantener una conducción ordenada de los asuntos relacionados con la cooperación internacional.

La visita de Ronald Johnson ocurrió el 2 de octubre, cuando el embajador y el gobernador de Querétaro encabezaron la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, proyecto ubicado en el complejo de seguridad conocido como Rhino, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro.

En la ceremonia estuvieron representantes de instituciones federales de seguridad y fuerzas armadas con presencia en el estado. Johnson destacó la colaboración entre México y Estados Unidos y reconoció el trabajo de Kuri en materia de seguridad.

La ceremonia provocó posteriormente cuestionamientos desde Palacio Nacional. Sheinbaum pidió a la Cancillería establecer comunicación tanto con el gobernador como con el embajador para conocer los detalles del proyecto y de la participación estadounidense.

La presidenta también cuestionó que en el acto no estuvieran presentes representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gabinete de Seguridad federal.