Gobierno señala omisiones en informe de Querétaro sobre evento con el embajador de EU

El Gobierno de México hizo precisiones sobre el evento encabezado el pasado 2 de octubre por el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, en el que se anunció la Academia Internacional de Capacitación Policial.

El pronunciamiento se da luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló la ausencia en dicho acto de representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gabinete de Seguridad federal.

Luego de esto, el gobierno de Querétaro difundió un oficio fechado el 23 de septiembre de 2026 y recibido por la Cancillería el 25 de septiembre a las 9:30 horas, dirigido al titular de la SRE, Roberto Velasco, en el que informa sobre la visita diplomática realizada el pasado viernes.

Sin embargo, autoridades federales precisaron que el documento enviado por el mandatario estatal a la Cancillería "carece de datos importantes para una buena comunicación institucional".

El Ejecutivo federal detalló que "en ningún momento se menciona que durante este encuentro se realizará la “colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial”", como se difundió en los comunicados posteriores del gobierno local y la embajada.

La autoridad federal puntualizó que "tampoco se extiende la invitación formal al canciller Roberto Velasco para este evento que tenía carácter oficial".

Asimismo, se evidenció una contradicción respecto a los alcances del proyecto, ya que el escrito entregado a la SRE por el gobierno queretano aseguraba que “…la interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita, tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia…”.

No obstante, la información pública posterior detalló que la academia "estará dedicada específicamente a capacitar a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para detectar e interceptar drogas peligrosas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otro tipo de contrabando".

El proyecto fue presentado en el complejo de seguridad conocido como Rhino, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro.

Ante estas discrepancias, la presidenta Sheinbaum solicitó a la SRE entablar comunicación con el gobierno de Querétaro y la embajada estadounidense para esclarecer los detalles de la participación extranjera.