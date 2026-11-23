Anselmo, un niño de siete años originario de la localidad de El Ciprés en Durango, fue trasladado a un hospital especializado en Galveston, Texas, para recibir atención médica gratuita tras sufrir quemaduras de segundo grado en las piernas, luego de que otro menor rociara le rociara thinner y le prendiera fuego.

El traslado se realizó con el apoyo de la fundación Shriners, un sistema de salud pediátrico especializado que aprobó el caso para ofrecerle un tratamiento integral sin costo alguno para su familia, con el fin de reducir sus secuelas físicas.

Tras el incidente, el niño recibió la atención hospitalaria en el Hospital Materno Infantil de Durango.

Antes de concretarse su envío al extranjero, las autoridades de salud locales informaron que el estado clínico del paciente se reportaba como estable.

Con su ingreso a la unidad especializada en Estados Unidos, el menor iniciará la etapa de recuperación y rehabilitación reconstructiva correspondiente a la gravedad de sus heridas.

Minutos antes de partir, Flor Carreño, madre de Anselmo, mejor conocido como “Chemito”, señaló que mantienen la fe en que el menor recupere su vida cotidiana luego de ser atendido en dicho centro médico.

Le dijeron que va a regresar caminando. Le comenta Diego, el presidente de la fundación, que de él corre su cuenta de que va a estar muy bien allá. (…) Pues él lo que piensa es que, ya no voy a sufrir tanto en mis piernas, mis dolores van a desaparecer”, explicó.

Respecto al proceso legal, la madre del menor señaló que la carpeta de investigación ya se encuentra en manos de las autoridades, mientras ella se enfoca por completo en la salud de su hijo.

Me dieron el número de carpeta de investigación. La verdad dijeron que iban a ver los... iban a juntar la investigación. Al hospital acudió este servicio pericial y médico legista. Y pues ya yo la verdad de la denuncia, no sabría decirle nada”, mencionó.

"Chemito" permanecerá internado alrededor de un mes en el hospital de Texas, periodo durante el cual recibirá injertos de piel por las quemaduras, además de las curaciones y terapias necesarias para favorecer su recuperación antes de regresar a Durango.