Más de 100 madres, padres de familia y tutores concluyeron su capacitación tras cursar ocho sesiones quincenales de 90 minutos dentro del programa Escuela para Padres, impulsado por el Gobierno Municipal de Aguascalientes. La clausura estuvo encabezada por el secretario del Ayuntamiento y director general de Gobierno, Luis Enrique García López, conocido como Quique Galo, con el propósito de fortalecer la convivencia doméstica y brindar herramientas educativas para niñas, niños y adolescentes.

La estrategia, iniciada en agosto de 2026 y desarrollada en coordinación con el Gobierno del Estado, se impartió en el Auditorio de la Delegación Centro Oriente, sede de los Juzgados Cívicos Especializados en Personas Adolescentes. El esquema fue diseñado como una alternativa de acompañamiento práctico para familias de jóvenes sujetos a procesos ante dicha instancia, enfocándose en temas de inteligencia emocional, planes de vida, prevención de conductas de riesgo y atención a las adicciones.

Durante el acto de cierre, García López subrayó la relevancia de abordar problemáticas como el consumo de sustancias y el abandono escolar mediante el trabajo preventivo en el núcleo familiar.

“Tenemos el firme compromiso con las familias, convencidos de que el fortalecimiento de los lazos del hogar es la clave para la verdadera reintegración comunitaria, social y educativa de las juventudes de nuestra ciudad”, afirmó el funcionario municipal. Con la culminación de esta etapa, la administración local mantiene la formación de tutores como un eje central de su política de prevención social.