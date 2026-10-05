No pueden ponerla sin autorización: Sheinbaum cuestiona academia de seguridad en Querétaro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionó que el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, haya colocado la primera piedra de una Academia Internacional de Capacitación Policial con la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sin la participación de integrantes del gabinete de seguridad federal o de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Durante su conferencia mañanera, la mandataria consideró que el acto fue indebido y subrayó que cualquier colaboración internacional relacionada con materia de seguridad requiere la autorización del gobierno de México.

No pueden ponerla sin la autorización del gobierno de México”, señaló Sheinbaum al referirse al proyecto impulsado en Querétaro.

La jefa de Estado explicó que instruyó a la Cancillería para que solicite una explicación tanto al gobernador como al embajador estadunidense sobre la participación del diplomático en la colocación de la primera piedra de la academia.

Sheinbaum consideró necesario “exhibir” el hecho, al señalar que no corresponde establecer este tipo de mecanismos de cooperación en materia de seguridad al margen de las instituciones federales.

Pese a la situación, la primera presidenta del país destacó que mantiene una buena relación con el gobernador Mauricio Kuri y descartó que el señalamiento implique un conflicto general con el gobierno de Querétaro.

También resaltó que existe una relación de cooperación entre el gobierno de México y la embajada de Estados Unidos, mediante la cual se han atendido distintos asuntos entre ambos países.

Sin embargo, insistió en que en materia de seguridad deben respetarse los canales institucionales y la coordinación con el gobierno federal.