Lourdes Paz Reyes, alcaldesa de Iztacalco, compareció ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México para informar sobre el ejercicio de los recursos públicos. A su vez, solicitó un incremento de 20 por ciento al presupuesto de Iztacalco para 2027.

Además, Lourdes Paz, puntualizó que el principal motivo para solicitar mayores recursos es atender el deterioro de la red secundaria de drenaje, el cual tiene alrededor de 50 años de antigüedad.

La alcaldesa pidió presupuesto adicional para fortalecer la infraestructura urbana, sustituir tramos de drenaje y ampliar 100 kilómetros de Caminos de Paz Especial

Asimismo, recalcó que los recursos han permitido fortalecer los programas sociales de la alcaldía, entre ellos Manita de Gato, que beneficia a 500 personas mediante el empleo; Salud para el Pueblo, que ha brindado atención médica a 5 mil 634 personas, y los apoyos de aparatos auditivos, ortopédicos y sillas de ruedas, que beneficiaron a más de 602 personas.

Se planteó ampliar la estrategia de Caminos de Paz con 100 kilómetros adicionales de intervenciones integrales en andadores, calles tranquilizadas y vialidades secundarias. Especial

Para finalizar, la alcaldesa sostuvo que el incremento solicitado permitirá programar desde el inicio del ejercicio fiscal las obras que Iztacalco necesita, particularmente la sustitución de drenaje, la recuperación de vialidades y el mejoramiento de espacios públicos.