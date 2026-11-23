Con el objetivo de fortalecer la salud mental y el hábito lector en las aulas, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, encabezó la jornada "Lunes de lectura y el ABC de las Emociones" en la Escuela Secundaria Técnica 43 “Luis Enrique Erro”, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

Estas estrategias nacionales, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contemplan sesiones semanales de una hora para estudiantes de tercer grado de secundaria y bachillerato, con el fin de consolidar entornos escolares seguros, inclusivos y pacíficos.

Durante el encuentro con la comunidad educativa, Delgado Carrillo exhortó a docentes, madres, padres y tutores a escuchar activamente a las y los adolescentes para identificar situaciones domésticas que afecten su desempeño y bienestar.

“Todas y todos sentimos; el meollo está en cómo expresar los sentimientos y cómo tomar de la mano esas emociones para que no se desborden. Por eso, la estrategia del ABC de las Emociones es una iniciativa nacional de salud mental para las y los jóvenes, que contempla una hora a la semana en tercero de secundaria y en bachillerato para reconocer lo que sentimos, comprender de dónde viene y actuar para cuidarnos entre todas y todos”, afirmó el funcionario.

El secretario subrayó la urgencia de erradicar los estigmas culturales que reprimen la expresión afectiva desde la infancia.

“Antes no se hablaba de las emociones. Se suponía que no deberíamos sentir: los hombres no lloran. Implícitamente, el mensaje era que no se valía sentir. Y creemos y crecemos pensando que somos nada más pura cabeza y nada de corazón, reprimiendo lo que sentimos. Así, no aprendemos a describir, a decir ni a pronunciar nuestras emociones”, expuso ante el alumnado.

Por su parte, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luciano Concheiro Bórquez, explicó que la metodología consiste en reconocer las emociones, comprender su origen y actuar en comunidad, tras leer un cuento de Mario Chávez Campos. Asimismo, la directora del plantel, María Eugenia Morales Olaya, señaló que el acompañamiento emocional resulta determinante para las trayectorias escolares exitosas, mientras que la subsecretaria Noemí Juárez Pérez y la representante parental Nancy Alejandra Cortés compartieron textos alusivos a la prevención de la violencia de género en el marco del próximo 25 de noviembre.