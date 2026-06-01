PVEM pide reforzar prevención y coordinación para proteger a las mujeres

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) calificó como indispensable reforzar los mecanismos de prevención, atención temprana y coordinación gubernamental para frenar la violencia de género.

Esta postura surge luego de los recientes casos de agresiones y desapariciones que han conmocionado al país. Entre ellos, el feminicidio de Blanca Adriana Vázquez, localizada sin vida en Puebla tras acudir a una presunta clínica estética clandestina.

El instituto político recordó que desde 2024 impulsó la creación de fiscalías especializadas en prevención. Dicha propuesta se integró formalmente a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación a finales de ese mismo año.

El Partido Verde destacó que contar con instituciones enfocadas en la prevención permite identificar oportunamente factores de riesgo, fortalecer la atención a víctimas y mejorar la capacidad de respuesta ante denuncias, desapariciones o cualquier situación que pueda poner en peligro la integridad y la vida de las mujeres.

Además, subrayó la necesidad de incrementar la supervisión de los establecimientos comerciales e industriales que operan fuera de la legalidad. También urgió a optimizar los protocolos de actuación inmediata entre los tres órdenes de gobierno para evitar desenlaces fatales.

El Partido Verde concluyó que la prevención debe consolidarse como el eje central de las políticas públicas de seguridad. Enfatizó que actuar a tiempo salva vidas y devuelve la confianza ciudadana a las instituciones de justicia.