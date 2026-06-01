Fuertes lluvias inundan Campeche; el agua subió un metro en 20 minutos

Una tromba tomó por sorpresa a los habitantes de la comunidad de Alfredo V. Bonfil, en el estado de Campeche, provocando severas inundaciones relámpago que sepultaron calles y viviendas en cuestión de instantes.

De acuerdo con el testimonio de los propios vecinos, bastaron menos de 20 minutos de intensa lluvia para que el nivel del agua subiera hasta un metro de altura, imposibilitando que decenas de familias pudieran poner a salvo sus pertenencias.

"Aquí tenemos un pequeño taller y perdimos equipamiento, como pistolas de impacto y lo que pudimos recuperar... en la raya de la pared está la marca mira, y allá no pudimos sacar nada porque está más hondo", relató con Anuar Ordóñez, uno de los ciudadanos afectados por el temporal.

Despliegan Plan de Emergencia

Ante la gravedad de la situación, elementos de Protección Civil, la Policía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se trasladaron de inmediato a la zona del desastre para implementar brigadas de rescate y auxilio a la población.

A pesar de que las autoridades habilitaron de forma urgente un albergue temporal para garantizar la seguridad de los damnificados, la gran mayoría de los habitantes de Alfredo V. Bonfil decidió quedarse en sus hogares por temor a la rapiña y para intentar rescatar algo de su patrimonio.

Reproducir Fuertes lluvias inundan Campeche

El daño se extiende a Hopelchén

El paso de las tormentas no se limitó a una sola región. Las autoridades de Campeche informaron que comunidades como Ich Ek y San Luis, en el municipio de Hopelchén, también han comenzado a reportar serias afectaciones e inundaciones en parcelas y viviendas.

Debido a que la temporada de huracanes oficialmente acaba de iniciar este 1 de junio, el Gobierno del Estado hizo un enérgico llamado a la población a no bajar la guardia, evitar zonas de riesgo y mantenerse permanentemente informada a través de los canales digitales y sitios oficiales de Protección Civil.