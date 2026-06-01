Maestros de Coahuila se suman al paro de la CNTE 

Maestros de la sección 5ª y 38 de Coahuila se sumaron al paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE, entre otras demandas.

Los docentes se reunieron en el cruce de Venustiano Carranza y Periférico Luis Echeverría Álvarez, recorrieron el bulevar al sur hasta llegar al cruce con bulevar Francisco Coss, y después llegar hasta las oficinas de la Secretaria de Educación Pública (SEP).

Martín Sánchez, vocero de los docentes, recordó que esta ley privatizó las pensiones de los trabajadores del estado mediante cuentas individuales.

Destacó que también demandan un aumento proporcional a la inflación, ya que llevan años exigiendo un aumento digno.

“Exigimos contundentemente una solución a estas demandas que son de años, estamos hablando desde el 2007, cuántos años estamos en esta lucha y sigue siendo el mismo pliego petitorio y año con año sumándose la lista de escusas para no cumplir al magisterio”, señaló.

Puntualizo que la marcha tiene como fin mejorar las condiciones laborales.