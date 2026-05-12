Proyecto “Perfect Day” continúa en evaluación, no tiene autorización ambiental: Semarnat

El proyecto “Perfect Day”, de la empresa de cruceros Royal Caribbean, en Mahahual, Quintana Roo, continúa en proceso de evaluación y a la fecha, "no cuenta con autorización ambiental alguna para su desarrollo, construcción u operación", dio a conocer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En una tarjeta informativa, destacó que realiza una revisión integral de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), presentada por el promovente.

Como parte del proceso técnico, la Semarnat ha identificado diversos elementos que requieren análisis especializado, entre ellos observaciones relacionadas con infraestructura proyectada, medidas de mitigación ambiental y posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos.

Asimismo, la Secretaría considera las más de 14 mil opiniones ciudadanas recibidas durante la consulta pública, así como la información técnica presentada por comunidades, especialistas y organizaciones ambientales, incluida Greenpeace México", indicó.

Agregó que las decisiones en materia ambiental se toman con base en criterios técnicos, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público.

El proceso de evaluación continúa conforme a lo establecido en la legislación ambiental vigente", subrayó la Semarnat.

Greenpeace México desplegó la mañana de este martes una gran manta sobre andamios frente al Palacio de Bellas Artes, con el fin de recordarle a la Semarnat que está a punto de tomar una decisión que podría definir el futuro ecológico de la Selva Maya al sur de la Península de Yucatán.

La organización ambientalista resaltó que en Mahahual interactúan manglares con especies en peligro de extinción como el jaguar, la tortuga blanca, y ecosistemas arrecifales.

fdm