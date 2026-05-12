Detienen a exempleada de banco por fraude millonario en Nuevo León

Una exempleada bancaria fue detenida en el municipio de Santiago, Nuevo León, luego de que fuera denunciada como presunta responsable de un fraude millonario en contra de adultos mayores.

La señalada, identificada como Griselda “N”, había sido denunciada por un habitante de Allende, quien dijo a las autoridades haber sido víctima de un fraude equivalente a 12 millones de pesos, mismos que tenía en su cuenta de ahorro.

Al ver que su cuenta estaba vacía después de haber tenido contacto con esta mujer, el afectado y su familia procedieron legalmente y lograron que las autoridades efectuaran el arresto de la trabajadora.

Las primeras investigaciones refieren que el modus operandi de la ahora detenida, correspondía a estafas en falsos fondos de inversión, de acuerdo a ABC Noticias.

La Secretaría de Seguridad de Santiago exhortó a la comunidad que haya sido víctima de un fraude presuntamente cometido por Griselda “N” a acudir a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León e interponer la denuncia en contra de la implicada.

JCS