Estafan a cuatro aficionados con boletos falsos para el Mundial 2026

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León dio a conocer que ya se presentaron cuatro denuncias por fraude en la venta de boletos durante los partidos de repechaje rumbo al Mundial 2026, realizados el pasado mes de marzo en el Estado.

Ante este panorama, el fiscal Javier Flores informó este miércoles que el órgano autónomo mantiene una campaña preventiva para evitar que ciudadanos y turistas sean víctimas de estafas relacionadas con entradas, hospedajes y paquetes turísticos para la justa mundialista.

Hasta hoy, con motivo de los juegos de repechaje que hicieron aquí, se tuvieron cuatro denuncias por fraude en boletos”, señaló el fiscal durante una rueda de prensa.

Aclaró que los casos ya se están investigando y aunque mencionó que se trata de casos de “poca cuantía”, Flores insistió en la importancia de alertar a la ciudadanía sobre este tipo de prácticas, principalmente aquellas difundidas a través de redes sociales o promociones que buscan presionar a las personas para realizar compras inmediatas.

Es una campaña de publicidad para evitar este tipo de conductas y que los ciudadanos y visitantes caigan en ese tipo de fraudes”, explicó.

Asimismo, recordó que los boletos oficiales para el Mundial únicamente serán comercializados por la FIFA, por lo que recomendó desconfiar de ofertas externas o paquetes turísticos sospechosos.

Los boletos únicamente son vendidos por FIFA y desconfíen mucho de promociones en paquete o que hablen de urgencia para asegurar esos boletos”, advirtió.

Como parte de las acciones rumbo al Mundial 2026, la Fiscalía habilitó un micrositio para denuncias virtuales disponible en 11 idiomas, además de módulos de atención en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, la Central de Autobuses, el Fan Fest y el estadio durante los encuentros.

Flores también informó que trabajan en coordinación con Fuerza Civil y la Policía de Monterrey para prevenir delitos como el robo de celulares y otros ilícitos durante eventos masivos.

Además, detalló que mantienen comunicación con consulados de distintos países para difundir información preventiva y facilitar el acceso a plataformas de denuncia para turistas extranjeros.

Monedas del Mundial 2026 de Banxico

Por Ariel Velázquez

El balón todavía no rueda, pero el Mundial 2026 ya empezó a circular en metal. El Banco de México activó una colección que mezcla futbol, identidad y mercado, 12 monedas que conmemoran el torneo y anticipan una estrecha carrera por conseguirlas.

México será protagonista desde el inicio. El país albergará el partido inaugural el 11 de junio, en un torneo que por primera vez se jugará entre tres naciones, junto a Estados Unidos y Canadá.

La serie incluye tres tipos de monedas. Las de uso cotidiano, las de colección accesible y las de lujo

La colección está compuesta por 12 piezas acuñadas por la Casa de Moneda de México.

Cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos

Ocho monedas de metales finos, cuatro de oro y cuatro de plata

Las primeras tienen forma dodecagonal y están pensadas para circular en la vida diaria. Las otras son piezas de colección, diseñadas para vitrina o inversión.

El diseño recorre las sedes mexicanas y símbolos del país. En la Ciudad de México aparece el Ángel de la Independencia junto a un futbolista. Guadalajara muestra a la Minerva y escenas del agave. Monterrey integra el Cerro de la Silla y el Paseo Santa Lucía.

Hay también guiños al patrimonio nacional, jaguar, mariposa monarca, nopales y hasta referencias prehispánicas como Kukulkán.

¿Cuánto cuestan las monedas del Mundial 2026?

Aquí empieza la diferencia real entre afición y coleccionismo.

Moneda de oro (valor nominal 25 pesos)

Su precio comercial superará los 60,000 pesos, impulsado por su contenido de oro puro

Moneda de plata (valor nominal 10 pesos)

Su costo variará según el mercado internacional de la plata

Moneda bimetálica (20 pesos)

Valor nominal, uso cotidiano, aunque su disponibilidad inicial suele disparar la demanda.

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el #BancoDeMéxico presenta su colección de monedas conmemorativas de oro. ⚽✨ #BancoDeMéxico #FIFA2026

Descubre sus detalles: 👉 https://t.co/8WrxoTXDaL pic.twitter.com/B9zUTUbwr2 — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

jcp